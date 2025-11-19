【脳トレ】4004×3996の答えは？ 計算式の形をうまく利用して瞬時に暗算してみよう
見た目は難しそうでも、仕組みを読み解けばスッキリ解ける「法則系クイズ」！
今回の問題は、4004×3996。大きな数ですが、計算式の形をうまく利用すれば暗算でも導けます。
あなたのひらめき力を試してみましょう。
ヒント：2つの数の“中心”に注目。どちらも4000をはさんで対称の位置にあります。
▼解説
4004×3996は、実は“和と差”の関係を利用すると簡単に計算できます。
4004×3996＝(4000＋4)×(4000−4)
＝4000²−4²
＝16,000,000−16＝15,999,984
つまり「(a＋b)(a−b)＝a²−b²」という数式パターン。
大きな掛け算も、形を見抜けば一瞬で答えを出せます。
規則性や構造に注目して考えるのが、脳トレ算数の醍醐味（だいごみ）ですね。
(文:All About ニュース編集部)
