「なんてイケメンの子供たち」亀田和毅、息子の顔出しショット公開！ “三つ目のベルト”への意欲も語る
プロボクシング元世界2階級王者の亀田和毅さんは11月17日、自身のInstagramを更新。2人の息子との写真を公開し、3階級制覇に向けての意気込みを語りました。ファンからは注目を集めています。
【写真】亀田和毅＆かわいい息子たちの顔出しショット
ファンからは、「頑張れ〜」「楽しみにしてます」「次こそラストチャンスでしょう」といった応援の声のほか、「なんてイケメンの子供たち」とスペイン語でもコメントが寄せられました。
(文:勝野 里砂)
3階級制覇に向け意気込みつづる亀田さんは「来年三つ目のベルトを獲りにいく 待っとけよ」とつづり、1枚の写真を掲載しました。肩に2つのチャンピオンベルトをかけた亀田さんの両脇に、息子たちが座っています。ボクシングジムと思われる場所で撮影されており、練習の合間に撮ったのでしょうか。
2025年は世界3階級制覇ならず亀田さんは、2025年5月24日のIBF世界フェザー級タイトルマッチで、アンジェロ・レオ氏に判定で敗れ、残念ながら世界3階級制覇とはなりませんでした。2026年以降の試合については、現時点では発表されていないものの、現役続行を明言しており、10月31日の投稿では3階級制覇に向け準備を始めたことを報告しています。今後の活躍に、期待が高まりますね。
