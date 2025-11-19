¿®¹æÌµ»ë¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤é¡¢¼ÖÂ¦¤Î¡Ö²á¼º¥¼¥í¡×¤Ï²ÄÇ½¤«¡© ÊÛ¸î»ÎYouTuber¤¬²òÀâ
¿®¹æÌµ»ë¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤é¡Ö100%Áê¼ê¤¬°¤¤¡ª¡×¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬»×¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¼Â¤Ï¡¢¼Ö¤Î²á¼º¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ëÏ»Ë¡ ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ»Ï©¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊÆ£µÈ½¤¿òÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»ÎYouTuber¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î¡È´í¸±¤ÊÌÕÅÀ¡É¤ä¡¢¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëË¡ÅªÃÎ¼±¤ò²òÀâ¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¼Ö¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡Ö²á¼º³ä¹ç¤Î¿¿Áê¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÍ½¸«²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¡×¤È¾¯¤·¤Ç¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤ÇÃí°Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²á¼º¥¼¥í¤Ï¸¸¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÅª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»Ò¶¡¤Ê¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯²á¼º¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êâ¹Ô¼Ô¤¬¤É¤³¤«¤é½Ð¸½¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¡¢·¯¤ÎÆ°¤¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¡ª¡×¤È¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¡¢Êâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤À¤«¤é¤ÈÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢²ø²æ¤ò¤·¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤è¡£
¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤Î²á¼º¥¼¥í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´ñÀ×Åª
¡ü¡ÖÍ½Â¬²ÄÇ½À¡×¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢²á¼º¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤ë
¡üÊâ¹Ô¼Ô¤¬Èó¾ï¼±¤Ç¤â¼Ö¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á
¡ü¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥Ó¥ë¤Î¾å¤«¤é¿Í¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Ê¤é²á¼º¥¼¥í¤â¤¢¤êÆÀ¤ë
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÆü¾ï¤«¤é°ÂÁ´±¿Å¾¤òÅ°Äì¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤½¤Î¤â¤Î¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¡ÖÁÛÄê³°¡×¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¶¯¤ÎÍ½ËÉºö¤Ç¤¹¤è¡ª
Æ£µÈ ½¤¿ò¡Ê¤Õ¤¸¤è¤·¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍATBÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë±é·à¤ËË×Æ¬¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ØÎ±³Ø¸å¡¢ÉñÂæ±é½Ð¤ä¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¡£30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍATB¤òÀßÎ©¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆóÈÖÀù¤¸¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ»¸òË¡¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¤òË¡Î§¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
(Ê¸:Æ£µÈ ½¤¿ò)
¡Ø¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ëÏ»Ë¡ ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ»Ï©¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊÆ£µÈ½¤¿òÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»ÎYouTuber¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î¡È´í¸±¤ÊÌÕÅÀ¡É¤ä¡¢¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëË¡ÅªÃÎ¼±¤ò²òÀâ¡£
»ö¸Î¤ÎÇØ·Ê¡Ã¼Ö¤Ç¡Ö¿®¹æÌµ»ë¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¡×¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¾ì¹ç¸òº¹ÅÀ¤Ç¿®¹æÌµ»ë¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¸þ¤³¤¦¤¬°¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êâ¹Ô¼Ô¤È¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤Î²á¼º¤¬¥¼¥í¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤ë¤¯¤é¤¤ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²á¼º³ä¹ç¤Î¥«¥®¡ÃÍ½¸«²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Ö¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¡¢²ø²æ¤ò¤µ¤»¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤Â¸ºß¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë½Å¤¤Ãí°ÕµÁÌ³¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÃí°Õ¤òÂÕ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÖÂ¦¤Î²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÍ½¸«²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¡×¤È¾¯¤·¤Ç¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤ÇÃí°Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²á¼º¥¼¥í¤Ï¸¸¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¡Ã¡Ö´°Á´¤ËÍ½ÁÛ³°¡×¤Ç¤â¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¸¤ã¤¢¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÍ½ÁÛ³°¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Ö¤Î²á¼º¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡© ¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÌë´Ö¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÆÍÁ³¡¢Ç¦¼Ô¤«Í©Îî¤Î¤è¤¦¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤¬½Ð¸½¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¥Ó¥ë¤Î¾å¤«¤é¿Í¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆÃ¼ì¤Ç¥ì¥¢¤Ê¥±¡¼¥¹¤·¤«Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡Ö¿Í¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤ó¤ÆÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª
Æü¾ïÅª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»Ò¶¡¤Ê¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÈ½ÃÇ»öÎã¡Ã1ÉÃ¤Îº¹¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ëÎã¤¨¤Ð¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤È1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯µ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¸ºÂ®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï²á¼º¥¼¥í¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë»Ò¶¡¤ä¹âÎð¼Ô¤¬Áê¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë±¿Å¾¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯²á¼º¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êâ¹Ô¼Ô¤¬¤É¤³¤«¤é½Ð¸½¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¡¢·¯¤ÎÆ°¤¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¡ª¡×¤È¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤ÎÂÐºö¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤âÌµÅ¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÌµÃã¤Ê²£ÃÇ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤ä¡¢¤ï¤¶¤È¼Ö¤ÎÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÂ¦¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÖÂç¤¤Ê²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¼«¿È¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±Ë¡Î§¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â²ø²æ¤ò¤·¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊËÉ¸æºö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¡¢Êâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤À¤«¤é¤ÈÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢²ø²æ¤ò¤·¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤è¡£
·ë¶É¡¢¥³¥³¤¬Âç»ö¡ª¡á¡á¡á
¡ü¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤Î²á¼º¥¼¥í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´ñÀ×Åª
¡ü¡ÖÍ½Â¬²ÄÇ½À¡×¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢²á¼º¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤ë
¡üÊâ¹Ô¼Ô¤¬Èó¾ï¼±¤Ç¤â¼Ö¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á
¡ü¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥Ó¥ë¤Î¾å¤«¤é¿Í¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Ê¤é²á¼º¥¼¥í¤â¤¢¤êÆÀ¤ë
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÆü¾ï¤«¤é°ÂÁ´±¿Å¾¤òÅ°Äì¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤½¤Î¤â¤Î¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¡ÖÁÛÄê³°¡×¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¶¯¤ÎÍ½ËÉºö¤Ç¤¹¤è¡ª
Æ£µÈ ½¤¿ò¡Ê¤Õ¤¸¤è¤·¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍATBÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë±é·à¤ËË×Æ¬¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ØÎ±³Ø¸å¡¢ÉñÂæ±é½Ð¤ä¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¡£30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍATB¤òÀßÎ©¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆóÈÖÀù¤¸¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ»¸òË¡¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¤òË¡Î§¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
(Ê¸:Æ£µÈ ½¤¿ò)