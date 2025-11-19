日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、13kgダイエット＋鼻整形で“驚き”の変化？「妻に感謝」と伝えた近況

日本国籍から韓国籍に変えたタレントで歌手のカンナムが、“鼻整形”や“13kgダイエット”を経て健康的になった近況を伝えた。

【写真】「妻が…」カンナムが日本国籍を捨てたワケ

カンナムは11月18日にインスタグラムを更新。

「体がとても健康になった。妻にとても感謝しているし、ランニングを教えてくれたキアンさんに感謝しているし、一緒に走ってくれるファウンにも感謝」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、夜遅くにイチョウの木の前に立って空を見上げるカンナムの後ろ姿や、川沿いをランニングする写真などが並んでいる。カンナムは黄色の長袖アウターに黒の短パンを合わせた、秋らしいスポーティな服装を披露している。

（写真＝カンナムInstagram）

カンナムは以前、自身のYouTubeチャンネルを通じて体重82kgから69kgまでダイエットに成功したことを伝え、注目を集めたことがある。

当時は実際にお腹のぜい肉が消え、引き締まったスタイルを公開。さらには鼻の整形をしたことも告白し、ファンを驚かせていた。

（写真＝カンナムSNS）イ・サンファ（左）とカンナム

そんななか、現在も健康のためランニングに励む姿を公開したカンナムには、「本当にカッコいい」「グッジョブ！」「カンナムさん可愛い」などの反応が寄せられていた。

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。