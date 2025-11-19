【崩壊：スターレイル ディスクギフトパック 開拓者エディション（Amazon限定特典付き）】 発売日：1月31日 参考価格：5,478円 セール価格：4,811円

Amazonにて、プレイステーション 5用「崩壊：スターレイル ディスクギフトパック 開拓者エディション」（Amazon限定特典付き）が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から12%オフの4,811円。

「崩壊：スターレイル」は、HoYoverseが贈る「崩壊」シリーズのスペースファンタジーRPG。開拓者（主人公）は、「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになる。

今回対象となるのは「崩壊：スターレイル」PS5ゲーム本体ディスクに加えて「キャラクターホログラムカードセット（全9種）」、「PS5限定ちびキャラホログラムキーホルダー・開拓者」2個、「PS5限定ポストカード」、シリアルコード（特別アイテム入り）が同梱されたパッケージ版。Amazon限定特典「オリジナルデジタル壁紙」も付いている。

【ゲーム内シリアルコードの内容】

・「『星穹列車』ゲームディスク」×1

・レシピ：『星穹列車』ゲームディスク×1（ギフトパック限定アイテム）

・星玉×50

・信用ポイント×30,000

・精製エーテル×3

※このシリアルコードは、モバイル端末、PCおよびPS5などのプラットフォームで使用できる。また各報酬は1つの「崩壊：スターレイル」アカウントにつき1回まで受け取れる。

(C) COGNOSPHERE All Rights Reserved.