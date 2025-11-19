合コンで「軽い女だな」と思われる行動９パターン
イケメン揃いの合コンでは、ついついテンションが上がってしまうかもしれませんが、ガッツき過ぎは禁物です。ちょっとした行動が原因で「軽い女」だと思われてしまうかもしれません。では男性は、女性のどんな行動を目にしたとき、「軽い女だな」と感じるのでしょうか。スゴレンの男性読者のみなさんに聞いてみました。
【１】元カレとの別れについてばかり語り、男性から同情をかおうとする。
男性の同情をかうために、元カレと別れたことばかり話してしまい、軽い女だと思われてしまうパターンです。悲惨だった別れ話をすることによって、男性の気を引こうとしていることが見透かされてしまう恐れがあります。また、合コンは新しい出会いの場なので、過去の男性の話は慎んでおいた方が、男性からの印象もよくなるでしょう。
【２】話題が恋バナになると、自分の恋愛経験を話し続ける。
恋バナに勢いよく食いつき、自分の恋愛経験を語りまくる女性も、軽い女だと思われてしまうようです。豊富な恋愛経験を語られても、聞かされる方としては、「誰とでもすぐに付き合う女」のようにしか思えない可能性もあります。恋バナするときは、一人で盛り上がり過ぎず、他の人の恋バナにも耳を傾ける必要があるでしょう。
【３】終電なども気にしないで楽しもうとする。
ぽつぽつと周りの女性が帰宅し始めているのに、終電を気にせず楽しもうとする女性も軽い女だと思われる恐れがあります。男性の目には、「朝帰りが当たり前の遊び人」のように映ってしまうからかもしれません。せっかくの合コンを思いっきり楽しむのは、悪いことではありませんが、周りの女友達がみんな終電で帰ろうとしているときは、同じタイミングで切り上げる方がいいでしょう。
【４】男性の前ですぐに泥酔し、甘えてくる。
お酒に酔って男性に甘えてしまい、軽い女だと思われるパターンです。男性の目には、「酔うとすぐに気を許す女」のように映ってしまうのでしょう。お酒に酔っているときは、自分をセーブすることが難しいもの。飲み過ぎて記憶を無くした経験などがある人は、飲み過ぎないように注意しましょう。
【５】「そっちの飲み物も飲ませて？」と男性の飲み物も飲もうとする。
飲んでいる途中の飲み物を「それを飲ませて」と言って飲もうとしたことが原因で、初対面の男性に軽い女だと思われてしまうこともあるようです。男性が口にしたものをためらいもなく欲しがるところが、なんとなく軽い印象を植え付けてしまうのかもしれません。デート中ならまだしも、初対面の男性がいる合コンの場では、むやみに人の飲み物を欲しがらない方がよさそうです。
【６】男性の使ったコップやスプーンを男性の目の前であえて使う。
男性の使ったコップやスプーンなどの食器を、なんの躊躇もなく使うのも軽い女だと思われる原因になるようです。「男慣れしていて、しかも少しガサツ」のような印象を男性に与えてしまうのかもしれません。男性の使った食器は、使い回ししないようにしましょう。
【７】男性の隣に座り、膝の上に手を置くなど過剰なスキンシップをする。
過剰なスキンシップをした結果、「どんな男性客にもやさしい夜の女」のようなイメージをもたれてしまうパターンです。特に男性の横に座り、膝の上に手を置くなどすると「男慣れしている」と思われてしまうかもしれません。初対面の男性へのスキンシップは、少し控え目にしておいた方がいいでしょう。
【８】すぐに「彼氏がいなくて寂しい」などと言い、寂しさをやたらとアピールする 。
合コンが始まってすぐに恋人がいなくて寂しいことをアピールし過ぎたせいで、軽い女だと思われてしまうパターンです。寂しさを紛らわすためなら、誰とでも付き合う女のように思われてしまうのでしょう。合コンでは寂しさをアピールするのではなく、まずその場を楽しむようにした方がいいかもしれません。寂しいと伝えるのは、気になる男性と打ち解けてからにしましょう。
【９】どんな話題にも食いついて、「すごいね！」「カッコイイね！」と男性を褒めまくる。
男性に気に入られるために、自分の興味がない話題にも無理やり食いつき、褒めまくるパターンです。褒められて気分を悪くする男性はいないと思いますが、行き過ぎると、八方美人で軽い女に見えてしまうかもしれません。どんな話題にも食いつくのではなく、まず自分と話題が合いそうな人を探し、褒めるときは気持ちを込めるようにする方がいいでしょう。
今回ご紹介した中に、みなさんにも思い当たるものはありましたか？ また他には合コン中のどんな行動が「軽い女」に見られるきっかけになるのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
