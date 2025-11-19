全日本プロレスは１８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。

会見には、田村男児と組む佐藤光留を除く全選手が出席。Ａブロックにエントリーした前世界タッグ王者の鈴木秀樹、真霜拳號は、鈴木が「我々、この最強タッグにエントリーされてから、何度も話し合いを重ねてきませんでした。北海道シリーズに始まり、１１月に入ってからも、連日話し合いは全く重ねてこないまま、ここまで来ました」と切り出すと「そして、本日、真霜拳號・鈴木秀樹組のチーム名を発表致します。チーム名は『ましもん』です」と発表した。

これに真霜は困惑をあらわにしたが鈴木は「我々『ましもん』はＨＡＶＯＣの二軍にだけは負けないよう頑張ります。よろしくお願いします」と優勝を宣言した。

今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。

出場チームは以下の通り。

《Ａブロック》

鈴木秀樹＆真霜拳號

綾部蓮＆タロース

芦野祥太郎＆潮粼豪

大森北斗＆羆嵐

ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起

田村男児＆佐藤光留

《Ｂブロック》

ザイオン＆オデッセイ

宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．

青柳優馬＆安齊勇馬

本田竜輝＆野村直矢

他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ

◆１１・２２後楽園公式戦

▼Ａブロック公式戦

鈴木秀樹 真霜拳號 ｖｓ 綾部蓮 タロース

▼同

芦野祥太郎 潮粼豪 ｖｓ 大森北斗 羆嵐

▼Ｂブロック公式戦

宮原健斗 デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 本田竜輝 野村直矢

▼同

青柳優馬 安齊勇馬 ｖｓ 青柳亮生 ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼同

ザイオン オデッセイ ｖｓ 他花師 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン