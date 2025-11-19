HD 660S2

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランド製品を対象としたWinterセールを11月19日より実施する。なおイヤフォン「IE 600」(30％ OFF)とヘッドフォン「HD 660S2」(21% OFF)は過去最大の値引きとなっているとのこと。


【対象製品と割引率】 AMBEO Soundbar Plus(SB02M Black-JP)　-33% AMBEO Sub(SW02 Black-JP)　-46% AMBEO Soundbar Plus(SB02M Black-JP)+AMBEO Sub(SW02 Black-JP)　-43% HD 560S+バランスケーブル　-49% HD 560S+マイクケーブル　-42% HD 560S+HD 500BAM　-39% HD 600　-30% HD 620S　-19% HD 620S+バランスケーブル(700403)　-19% HD 620S+HD 500BAM　-23% HD 650　-16% HD 650+バランスケーブル(700258)　-22% HD 660S2　-21% HD 660S2+イヤーパッド(050635)　-23% IE 300　-34% IE 300+4.4mm バランスケーブル　-42% IE 300+マイク付きケーブル　-41% IE 600　-30%

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください