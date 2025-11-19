ゼンハイザー「Winterセール」。ヘッドフォン「HD 660S2」が過去最安値に
HD 660S2
Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランド製品を対象としたWinterセールを11月19日より実施する。なおイヤフォン「IE 600」(30％ OFF)とヘッドフォン「HD 660S2」(21% OFF)は過去最大の値引きとなっているとのこと。
【対象製品と割引率】 AMBEO Soundbar Plus(SB02M Black-JP) -33% AMBEO Sub(SW02 Black-JP) -46% AMBEO Soundbar Plus(SB02M Black-JP)+AMBEO Sub(SW02 Black-JP) -43% HD 560S+バランスケーブル -49% HD 560S+マイクケーブル -42% HD 560S+HD 500BAM -39% HD 600 -30% HD 620S -19% HD 620S+バランスケーブル(700403) -19% HD 620S+HD 500BAM -23% HD 650 -16% HD 650+バランスケーブル(700258) -22% HD 660S2 -21% HD 660S2+イヤーパッド(050635) -23% IE 300 -34% IE 300+4.4mm バランスケーブル -42% IE 300+マイク付きケーブル -41% IE 600 -30%
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください