全日本プロレスは１８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。

会見には、田村男児と組む佐藤光留を除く全選手が出席。Ｂブロックにエントリーした世界タッグ王者で初出場初優勝を目指すザイオンは、世界タッグベルトを掲げ「もうこのベルトを俺らから奪えるやつはいないんじゃないか。とにかく、俺達は一生懸命頑張って、このベルトをものにしたから、このまま頑張っていきたいと思う。これからのタッグリーグ戦は過酷なものになるだろう。ただ、ＨＡＶＯＣが頂点に立つ」と優勝を宣言した。

パートナーのオデッセイは「あくまでも俺達がチャンピオン。ここにいる一人一人が非常にいい選手でプロフェッショナルだ。でも、ザイオンが言ったように自分たちが（世界タッグのベルトは）一番似合ってる。果たしてここにいる選手で俺達からこのタイトルを奪える選手はいるのか？いないと思う。このベルトに一番ふさわしいのは俺達だ」と胸を張った。

さらにザイオンは優勝戦をＡブロックから同じ「ＨＡＶＯＣ」の潮崎豪、芦野祥太郎との対決を期待し「最終的には誰が優勝してもＨＡＶＯＣ内にこのチーム内にベルトが残ればいいと思っている。それについては、自信があるし、全然問題はないと思うよ」と誓った。

今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。

出場チームは以下の通り。

《Ａブロック》

鈴木秀樹＆真霜拳號

綾部蓮＆タロース

芦野祥太郎＆潮粼豪

大森北斗＆羆嵐

ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起

田村男児＆佐藤光留

《Ｂブロック》

ザイオン＆オデッセイ

宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．

青柳優馬＆安齊勇馬

本田竜輝＆野村直矢

他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ

◆１１・２２後楽園公式戦

▼Ａブロック公式戦

鈴木秀樹 真霜拳號 ｖｓ 綾部蓮 タロース

▼同

芦野祥太郎 潮粼豪 ｖｓ 大森北斗 羆嵐

▼Ｂブロック公式戦

宮原健斗 デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 本田竜輝 野村直矢

▼同

青柳優馬 安齊勇馬 ｖｓ 青柳亮生 ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼同

ザイオン オデッセイ ｖｓ 他花師 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン