抜かれたら抜き返す。赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦）が11月18日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。接戦を制して個人連勝を飾った。

【映像】接戦から抜け出した渡辺太の絶妙なアガリ

序盤から熾烈な争いが繰り広げられた。当試合は起家からEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、渡辺、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）の並びで開局。渡辺は東1局、親の仕掛けと亜樹のリーチをかわし、タンヤオ・赤・ドラ2の満貫・8000点（供託1000点）をアガった。東2局では、早々に親番を流された柴田が跳満をツモ。トップ目を譲った。

それでも渡辺は東3局、1人テンパイ流局でテンパイ料・3000点を加点。東4局では東のみの1000点（＋300点、供託1000点）を獲得し、トップ目に立った。南1局では高宮に3900点を放銃して2着目に転落するも、南2局で再びテンパイ料・3000点を得ると、南2局1本場では4巡目にリーチをかけてリーチ・ツモ・平和の3900点（＋300点、供託1000点）を奪取。柴田を抜いてトップ目に躍り出た。2着目の柴田と2200点差で迎えたオーラスでは、4着目からの浮上を狙う高宮がポンを連発。これに柴田が6400点を振り込んだことで、今期4勝目が確定した。

試合後、11月7日の第2試合に続いて勝利を決めた渡辺は、「前回の自分の登板から1週間以上空いていた。久しぶりな感じがあったので、なんか緊張感がありましたね」と発言。「かろうじてトップを取れてうれしいです」と表情を崩した。第1試合はチームメイトの鈴木たろう（最高位戦）が善戦するも、3着だった。「ドリブンズはたろうさんが苦しい立場を引き受けてくださっている状況ではあるんですけど、苦しい中で価値のある3着だったり、2着だったりを持ち帰ってくれている。今は僕が結構、ラッキーなターンが来ていると思う。しっかり取りこぼさないようにトップを取りたいと思っていたので、今日のトップもうれしいです」。これでチームポイントは＋8.2ポイントまでアップ。頼れるドクター雀士が、チームを上位へと押し上げる。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）3万4400点／＋54.4

2着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）2万5800点／＋5.8

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）2万1000点／▲19.0

4着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）1万8800点／▲41.2

【11月18日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋602.5（44/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋495.8（44/120）

3位 BEAST X ＋54.1（44/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋8.2（42/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲92.6（46/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲93.0（44/120）

7位 TEAM雷電 ▲179.0（42/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲179.2（40/120）

9位 EARTH JETS ▲254.5（44/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲362.3（42/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

