「レイノー病」は何科を受診すればいいの？治療法や対処法も解説！【医師監修】

レイノー病とは、どんな方にも突発的に発症しうる病気です。主に手足などの末端に発生し、皮膚が白くこわばったり痺れたりといった症状を引き起こします。

レイノー病・レイノー症候群・レイノー現象など様々な呼び名があり、同じ症状を指す場合や程度によって使い分ける場合もあるのもポイントです。

今回の記事ではレイノー病の受診先・治療法のほか、日常生活での注意点などをQ&A形式でご紹介します。

誰にでも起こりうるからこそ、いざという時に慌てないために詳しくチェックしておくことをおすすめします。

※この記事はMedical DOCにて『「レイノー病」を放置するとどうなるか・何科を受診するべきかご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

竹内 想（名古屋大学医学部附属病院）

名古屋大学医学部附属病院にて勤務。国立大学医学部を卒業後、市中病院にて内科・救急・在宅診療など含めた診療経験を積む。専門領域は専門は皮膚・美容皮膚、一般内科・形成外科・美容外科にも知見。

レイノー病の診断と治療方法

レイノー病が疑われる場合は何科を受診しますか？

レイノー病は皮膚に異常が出るため皮膚科を受診するものと勘違いされがちですが、その原因は血管などの内科器官にあります。レイノー病が疑われる場合は、内科・皮膚科・リウマチ科を受診するようにしましょう。

また続発性レイノー病では、原因となる疾患がはっきりしています。前述のような持病を持つ方がレイノー病を疑われた場合は、持病のかかりつけ医に相談しましょう。

ただし、寒冷刺激が原因のレイノー病ではしもやけの赤みと間違われる場合もあります。その場合は皮膚科を受診することになるため、注意が必要です。

レイノー病とレイノー症候群の違いはどのように診断するのでしょうか？

レイノー病とレイノー症候群は、その示す範囲に違いがあります。レイノー病・レイノー症候群などと呼ばれる症状を包括した呼び名が「レイノー現象」とされる場合が多いです。

原因となる疾患（全身強皮症・リウマチなど）がはっきりしている場合は「続発性レイノー現象」とされます。原因となる疾患がはっきりしない場合は「原発性レイノー現象」とされ、こちらがレイノー病とも呼ばれます。

他の病気に原因を持つもの（ほかの病気に付随する症状の場合）は「症候群」、それだけで発生したものは「病」と覚えておくとわかりやすいです。

レイノー病の治療方法を教えてください。

原発性レイノー現象（レイノー病）では、発症部への寒冷刺激が原因であることがほとんどです。入浴や手袋・靴下の使用などにより患部を温め、血流が回復すれば症状は治まります。

また持病が原因でレイノー現象を起こしている場合は、持病の治療に伴ってレイノー現象も落ち着いていくはずです。

レイノー現象が起こった場合の対処方法を教えてください。

まずは患部を温め、滞ってしまった血流を回復させることに努めてください。その際、ストーブやカイロなどで急激に温めすぎると血管に負担をかける場合もあるため、なるべくゆっくり平常時の体温に戻すようにすると効果的です。

冷たい水での洗い物を避けたり、外出の際に手袋や靴下を重ねて使用したりするのもおすすめです。

編集部まとめ



今回は女性や持病のある方に多く発症するとされるレイノー病（レイノー現象）について、その特徴や対処法などを中心にまとめてきました。

重篤化することは多くないとはいえ、放置すれば末端神経症や腫瘍などの原因にもなる病気です。必要以上に軽視せず、発症時はきちんとした対応を心がけましょう。

参考文献

レイノー症候群｜MSDマニュアル 家庭版

レイノー症候群｜MSDマニュアル プロフェッショナル版

全身性強皮症｜MSDマニュアル 家庭版