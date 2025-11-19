甲状腺の超音波検査で何がわかる？ 触診では見逃す腫瘍を早期発見【医師解説】

首の違和感や動悸、手の震えといった症状を感じたことはありませんか？ その原因は「甲状腺の異常」によるものかもしれません。甲状腺は、代謝やエネルギー調整を担う重要な臓器ですが、異常があっても自覚症状が乏しいことがあります。そんな甲状腺の健康状態を調べるために有効なのが「超音波検査」です。本記事では、甲状腺超音波検査でわかることなどについて、よこすか甲状腺内科クリニック院長の向笠先生にお話を伺いました。

監修医師：

向笠 浩司（よこすか甲状腺内科クリニック）

1995年横浜市立大学医学部卒業。同大学大学院修了。2001年に米ハーバード大学Brigham and Women’s Hospitalに留学。帰国後は横浜市立大学附属病院講師や伊藤病院内科医長、中島内科クリニック副院長を歴任。2021年より現職。日本甲状腺学会専門医、日本内分泌学会専門医、日本内科学会総合内科専門医。横浜市立大学医学部および聖マリアンナ医科大学非常勤講師。

編集部

甲状腺の超音波検査では、どのようなことがわかるのでしょうか？

向笠先生

超音波検査では、甲状腺の内部構造を詳しく確認できます。触診では表面の腫れや硬さしかわかりませんが、超音波検査では奥深くにある腫瘍や結節も発見できます。たとえば、気管に近い部分や甲状腺の裏側にある異常など、触診では見逃しやすい箇所も詳細に調べることができます。また、腫瘍の大きさや形、内部の特徴まで確認できるため、腫瘍の性質を推測する手助けになります。ただし、確定診断には追加の検査が必要です。

編集部

超音波検査だけではわからないこともあるのですか？

向笠先生

はい。超音波検査では形状や腫瘍の有無は確認できますが、甲状腺ホルモンの分泌量に関する情報は得られません。ホルモンの分泌が多すぎる、または少なすぎるといった「機能的な異常」を調べるには、採血検査が必要です。超音波検査と採血検査を組み合わせることで、形と機能の両面から正確な診断が可能になります。

編集部

超音波検査はどのような方法でおこなわれるのですか？

向笠先生

検査はとても簡単で負担が少なくなっています。患者さんはベッドに仰向けで横になり、首を露出していただきます。次に、ゼリーを首に塗り、プローブと呼ばれる超音波を発する機械を肌に当てて観察します。このゼリーは超音波をスムーズに通すためのもので、冷たさを感じる程度です。痛みはほとんどなく、検査時間も10～15分ほどで終わるため、どなたでも気軽に受けることができます。

