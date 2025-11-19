2025年7月、岩手県北上市和賀町の住宅で、居間にいた81歳の女性がクマに襲われて命を落とした。なぜ、クマは人家にまで侵入して命を奪ったのか。この加害クマを解剖した、岩手大学農学部でクマを研究する山内貴義准教授に話を聞いた。（風来堂 稲葉美映子）

2025年7月、岩手県北上市和賀町の住宅で、居間にいた女性がクマに襲われ、命を落とした。なぜ、人家にまで侵入して命を奪うケースが発生したのか。

ヒグマもツキノワグマも、基本的には植物質を中心とした雑食性の動物だ。ヒグマは、フキやセリ科などの草本やヤマブドウ、サルナシなどの果実を、ツキノワグマはブナやコナラ、ミズナラなどの実を好んで食べる。

「本来クマは草や実を中心に食べる動物です。シカやイノシシなど死んだ動物の肉を食べることはありますが、人を食べようとして襲うケースは極めてまれです」（山内准教授）

世間では、「ヒグマ＝凶暴で肉食」「ツキノワグマ＝温厚で草食」としばしば語られるが、実際にはどちらも当てはまらない。

日本では北海道のみに生息するヒグマは、体長2.2m〜2.3m、体重150kg〜250kg。本州と四国に生息するツキノワグマは、体長1.1m〜1.5m、体重80kg〜120kg。

どちらも植物質を中心とした雑食性であり、基本的に性格は臆病で人間を避ける。体格差こそ大きいものの、行動の危険度は両者ともに状況次第だ。

解剖した加害クマの胃から

「大量に出てきたもの」

重要なのは「種の違い」ではなく、「環境と状況」だ。空腹やストレス、刺激、子を守る本能など、引き金さえあれば、どちらの種でも人を襲うリスクは十分にある。

北上市和賀町の住宅で起きた死亡事故では、その後、加害クマは駆除されるが、この加害クマを解剖した、岩手大学農学部でクマを研究する山内貴義准教授に話を聞いた。

