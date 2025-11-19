「慶應高校さんから声を」…「亀仙人」マッチョ父が告白「ひょろひょろ息子・琴勝峰」優勝力士の育て方

今年７月、IGアリーナのこけら落としにもなった大相撲名古屋場所で優勝したのが、平幕・琴勝峰（当時25）だった。

もつれにもつれたこの場所、千秋楽の琴勝峰の相手は、新鋭の安青錦。琴勝峰が勝てば、すんなり13勝２敗での初優勝が決まるが、敗れれば安青錦との優勝決定戦に持ち込まれる展開となった。

この一番、191cm、172kgの恵まれた体格の琴勝峰が落ち着いて攻めて、突き落としで勝利。弱冠二十歳で幕内に昇進、「ホープ」と言われ続けてきた男が、ついにその花を開かせたのだ。

表彰式での優勝インタビューでは、

「まだちょっと感情が追いついていませんが、うれしいです」

と、控えめに答えていた琴勝峰。

その優勝を決めたバックヤードで、ひと際存在感を放っていたのが、千葉から応援に駆けつけた父の手計学（てばかり・まなぶ）氏だった。

「心配でたまりませんでした」

マッチョな体型に、長い髭を蓄えた風貌は、「ドラゴンボール」の「亀仙人」にそっくり。なにしろ、60歳の現在も、「週７で」ジムに通い、筋トレを欠かさない「現役ボディビルダー」なのだ。

報道陣から、亀仙人のポーズをリクエストされると、フレームの色が違うメガネに変えて、ムキムキの筋肉をアピール。

「（千秋楽の対戦相手）安青錦は、低く当たってくるから、富士紀（としき。琴勝峰の本名）にとって、もっとも苦手な相手。私は妻らとマス席で観戦していたのですが、心配でたまりませんでした」

優勝を決めても控え目な長男に代わって、さまざまな質問に答える学氏。この夜、佐渡ヶ嶽部屋の千秋楽打ち上げパーティーに参加した学氏は、美酒に酔いしれた。

現在、千葉県柏市内で、居酒屋「達磨」を営んでいる学氏は、少年時代から体を鍛えることが大好きだった。長男・富士紀にもスポーツで体を鍛えてほしいと思っていたところ、通っていた幼稚園で、柏市内で行われるわんぱく相撲の申込書を見つけた。

「富士紀は当時から背が高かったので、大会に出ることにしたんです。でも、まだ年少さんだったこともあって、勝てなかった。それで、次の年も大会に出たところ、準優勝。本人も相撲が少し面白く感じてきていたようでした」

「そんな言葉遣いじゃ、ダメだよ」

こうして、小学生になると、地元の「柏少年相撲団」に入って、本格的に相撲に取り組むことになった。

相撲団の先輩には、有名力士の息子もいた。

「鎌谷将且君こと、今の大関・琴櫻関です。富士紀が相撲団の指導者に生意気な口を利いていると、『そんな言葉遣いじゃ、ダメだよ』と叱ってくれた。さすがに、相撲部屋で育っている（祖父、佐渡ヶ嶽親方。父、元関脇・琴ノ若）だけあって、小学校低学年ながら、上下関係をよくわかっている子だなぁと感心したものです」

先輩・鎌谷君は、すでに堂々たる体をしていたが、富士紀はひょろひょろだった。ボクシングやボディビルを経験していて、体作りにはこだわりのある学氏は、無理なく良質なタンパク質が取れるようなメニューで、富士紀を支えた。

「魚だったら、マグロ。肉だったら、脂身の少ない料理。焼肉にして食べることが多かったのですが、いつだったか、家族で食べ放題の焼肉屋に行った時、富士紀は１人で６人前の肉をたいらげていました（笑）」

こうした徹底的な体作りの成果が出て、中学生の時には、富士紀の体重は110kgになっていた。

「道場の指導者は、ご年配の方が多かったこともあって、小学生ならまだしも、100kg超えの中学生の稽古相手が難しくなったんですね。私は相撲経験がないのですが、当時、100kg以上あったので、道場の子どもたちに直接胸を貸しました。さすがに、ヘトヘトになりまして、皆さんの役に立ったかどうかはわかりませんけどね（笑）」

中学３年生の時には、全国都道府県中学生相撲選手権個人戦（無差別級）で優勝。「柏の手計富士紀」の卒業後の進路に注目が集まった。

「慶応高校さん、埼玉栄高さんなどから声をかけていただきました。練習環境などを考えて、栄高さんに行かせていただきましたが、相撲部の寮生活を経験する中で、だいぶ『心』のほうも鍛えられたようです」

現在、慶応大学相撲部で監督を務める奈良文彦氏は、当時をこう振り返る。

「手計君は、中学校での成績がオール５だったのです。９教科での偏差値も問題がなく、ぜひ慶応高、慶応大に進んで、相撲部を持ち上げてほしいと、お声がけしたのです」

まさに文武両道だったわけだが、進学した埼玉栄高では、１年時から団体戦のレギュラーとなり、２年生、３年生では大きな大会の団体戦で大活躍。

「高校３年生の国体が終わった時です。富士紀が『大学に進んで相撲を続けたい』と言ってきたのは……。私は、本人の意思に任せようと静観していました」

富士紀の人生に、転機が訪れようとしていた。

取材・文：武田葉月（ノンフィクションライター）

山形県山形市出身。大学卒業後、出版社勤務を経て現職へ。おもに相撲を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）など。