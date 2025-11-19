絆は失われず…『後輩思いなDOMOTO』堂本光一と堂本剛、それぞれの寄り添い方にファンも感激

光一の″後輩愛″

『NEWS』のコンサートツアーの最終公演が10月22日に福岡県で行われ、『DOMOTO』（旧KinKi Kids）の堂本光一（46）がサプライズで登場した。

事前告知はなく、デビュー前のジュニアとともにステージに上がり、ケーキを運んできたという。今年７月にCDデビュー28周年を迎えた大ベテランのDOMOTOだが、最近は後輩のサポート役にまわるなど、大きな背中を見せているようだ。

光一が出演したのは、NEWSが８月９日から行っていたツアー『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』の最終公演。10月22日、自身のインスタグラムでは「さいごにスタッフさんからのケーキとふうせんを メンバーにとどけてほしい」という、大切な役目を任命されたと報告した。

光一は16日にPrime VideoとDMM TVで配信開始となった番組『Star Song Special Season2』で、フレッシュなジュニアに混じって『Hey! Say! JUMP』のバックダンサーを務め、「Come On A My House」をパフォーマンス。若手のジュニアと同じ衣装を着て踊る姿が、SNS上で話題になったばかり。

そんな流れもあってファンは、

〈光一さん、JUMPのバックで味をしめて、NEWSのコンサートにも出てきたのが最高にかわいい〉

〈『Star Song Special』に続いてNEWSのバックジュニアにも紛れる光一さん、好きすぎる。こういうコラボレーションがこの事務所の好きなところ〉

〈光一くん、この間の番組でもジュニアとして出演していたけど、今日もNEWSのコンサートにいてくれたと知って号泣。大好きな先輩です〉

と、光一の″後輩愛″に感激したのだった。

「光一は、30日にもSTARTO社の４人組グループ『ふぉ〜ゆ〜』の現場に参加。東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた公演『4U. LIVE TOUR 2025 39×4＝イイコロ』の最中、福田悠太（39）のソロコーナーで、スタッフに紛れて現れるというサプライズをやってのけたそうです。

上田竜也（42）主催のフェス『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』（10月29日〜30日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催）にはストーリーテラーとして映像出演していたのですが、２日目に本物の光一がステージに降臨しました。

本人は10月４日から11月６日にかけて、ソロツアー『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE』を実施。忙しいなか、後輩を盛り上げようとさまざまな会場に駆けつけて一肌脱いでいたんです」（スポーツ紙記者）

後輩は喜びを爆発

一方、STARTO社を離れているものの、相方の堂本剛（46）も後輩と積極的にコミュニケーションを図ろうとしているようだ。

剛は『嵐』メンバー・二宮和也（42）のファンミーティング『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 ″Show Case″』を見学したそうで、10月２日に二宮がX（旧ツイッター）にツーショット写真をアップ。

「今度一緒に何かやらせて頂きたい。貴方様の事をかなり知っている人間ですからね。おねがいします。何より、本当に来て下さって愛感じてます お忙しい中本当にありがとうございます！」と、喜びを爆発させていた。

今年３月には、自身のラジオ番組『堂本 剛 と Fashion & Music Book』（bayfm）で『Snow Man』の目黒蓮（28）と、１時間半ほど電話で話したと告白していた。剛は『SixTONES』のジェシー（29）ともプライベートで食事に行く仲だが、先日はそのジェシーが間を取り持つ形で、『Snow Man』宮舘涼太（32）とも飲んだのだとか。

10月26日放送の宮舘のラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』（TBSラジオ）によると、先日も剛から電話がかかってきてお誘いを受けたが、次の日が早かったため、断ってしまったという。

すると、剛からは「もしまたあれやったら、電話してなー」と言われたといい、宮舘が「僕から電話させていただくのは恐れ多いです」と返すも、「そんなんええねん」「電話してくれたら、俺は嬉しいから」「声聞いて、最近の近況を話すでもええやん」と、温かい言葉をかけてくれたそうだ。

宮舘は、あこがれの大先輩との距離がグッと縮まったことで、「現実なんだけど、夢みたい」と、語っていた。

「ジャニーズ事務所の初代社長・ジャニー喜多川氏（享年87）の性加害問題により、事務所は’23年10月17日付で『SMILE-UP.』に社名を変更。新たなエージェント会社・STARTOが設立されて生まれ変わりましたが、タレント同士の絆は失われていないのでしょう。

なかでもベテランのDOMOTOは、それぞれのスタンスで後輩とのつながりを持ち続け、フォローしていきたいと考えているのかもしれませんね」（前出・同）

彼ら自体も、長年親しんだKinKi Kidsというユニット名に別れを告げ、今年７月22日よりDOMOTOとして再スタートを切った。後輩から刺激を受けているであろう２人の今後が、楽しみでならない。