またまた大当たりキターーーッ！！！【セブン-イレブン】日替わりで食べたい♡「新作パン」

ごはん代わりにも、おやつにも、小腹満たしにもぴったり！ 毎週続々登場する【セブン-イレブン】の新商品から、手軽に楽しめるパンをピックアップしました。ご褒美気分を味わえるスイーツパンから、ダイエット中でも嬉しい一品まで、幅広くご紹介します。

2種類の生地が生み出す食感が◎「タルト・オ・フラン」

タルト生地と、たまごと牛乳、砂糖などを混ぜ合わせた生地を重ねて焼き上げた「タルト・オ・フラン」。スイーツのようなビジュアルで、ご褒美感もたっぷり！ @nyancoromochi_sweets_blogさんは「美味しい」「しっとり」「ふわむしゅっ」と感想を投稿しています。

シンプルが推しポイント！ 「ほおばリングドーナツ」

「かなりクオリティー高い」「天才」と、@yuumogu22さんが大絶賛するのは「ほおばリングドーナツ」。生地にシュガーグレーズをかけたシンプルな一品ですが、その味わいはマニアのお墨付き！ 温めるとさらに美味しくなるのだそう。ぜひ試してみて！

洋 × 和の伝統が見事にコラボ！「あんクイニー」

クイニーアマンは、たっぷりとバターを入れた生地を折り重ね、表面をキャラメリゼしたフランスの伝統菓子。そんなお菓子に和菓子の定番、あずき餡を入れたのが「あんクイニー」！ 洋と和のコラボパンについて「めちゃくちゃ美味しい」と、@pan.oyatsuさんがコメントしています。

栄養バランス抜群！「クランベリーベーグルサンド チーズクリーム」

最近注目されている、タンパク質・脂質・炭水化物の摂取比率を表すPFCバランス。ダイエットや健康の維持には、3つの栄養バランスが重要とされています。クランベリー風味のベーグルでチーズクリームをサンドした「クランベリーベーグルサンド チーズクリーム」は、バランスが良くて味わいも◎ ダイエット中でも罪悪感なく食べられそう！

気になる商品はありましたか？ 食事やおやつに迷ったら、ぜひ【セブン-イレブン】に立ち寄ってみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@yuumogu22様、@pan.oyatsu様、@yuu1234ts様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N



