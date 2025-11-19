「ボリビアは高地を離れるとそれほど脅威にはならない」

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月18日、「キリンチャレンジカップ2025」でボリビア代表（同76位）と対戦し、3-0で勝利した。

サッカー王国ブラジル、アフリカの強豪ガーナに続く3連勝で年内ラストマッチを締め括った。この日の戦いぶりにスペイン大手紙は「日本は次回のワールドカップ（W杯）で侮れない存在であると証明した」と取り上げている。

10月にブラジル相手に3-2の歴史的勝利を収めた日本は、今月14日のガーナ戦でも2-0と堅実なパフォーマンスで連勝を飾った。続くこの日のボリビア戦も、前半4分にMF久保建英のクロスからMF鎌田大地が決めて幸先良く先制点を奪うと、後半26分には途中出場のFW町野修斗が追加点を決め、同33分には同じく途中出場のMF中村敬斗が3点目を奪取。3-0で快勝した。

この結果を受けて、スペイン大手紙「AS」は「ボリビアは高地を離れるとそれほど脅威にはならない」と指摘。それとは対照的に「日本は次回W杯で侮れない存在であると証明した。鎌田、町野、中村のゴールで、またもや快勝だった。アジアの雄である日本は自信を深めている」と、手堅い勝利を重ねる日本が来年に控えるW杯でダークホースの存在になりえると予想していた。（FOOTBALL ZONE編集部）