ÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢À¸¤±²Ö¤ä¤ªÃã¤ò½¬¤¤Ä¾¤¹¤¿¤á¡È¥¿¥¨¡ÉËÌÀî·Ê»Ò¤òË¬¤Í¤ë
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¡ÊÂè39²ó¡Ë¤¬11·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè39²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¥È¥¤À¤¬¡¢µ¤¸¯¤¤¤äÉð²È¤ÎÌ¼¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤Ç³Ð¤¨¤¿À¸¤±²Ö¤Ê¤É¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¤ÏÀ¸¤±²Ö¤ä¤ªÃã¤ò½¬¤¤Ä¾¤½¤¦¤È¡¢¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤òË¬¤Í¤Æ·Î¸Å¤ÎºÆ³«¤ò´ê¤¦¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËµÞ¤ÊÍèµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Å»ö¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥È¥¤Ï¹²¤Æ¤ÆÍèµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
