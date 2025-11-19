全日本プロレスは１８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。

会見には、田村男児と組む佐藤光留を除く全選手が出席。昨年、準優勝だった宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．はＢブロックにエントリーした。

スミスＪｒ．は昨年、優勝決定戦で斉藤ブラザーズに敗れたことを「実力の差というよりもタッグチームとしてのチームワークと、パートナーと一緒にいる時間が少なかったからだ。ただ、あれからだいぶ一緒にやってきて、チームとしても成長したと思う。自分たちが結果を残し、“アイ ラブ ゼンニッポン”の雄たけびと共に、自分たちが優勝を手にするだろう」と誓った。

宮原は、タッグ名について「この後、スミス選手と話し合って、考えたいと思います。皆さん、楽しみにしておいてください」とファンにメッセージを送り「そして我々は昨年、準優勝。今年は優勝しか我々で価値がありません。そして優勝することしか考えていません」と宣言した。

三冠王者として参戦する今年の最強タッグに宮原は「日本全国で僕の三冠ベルト姿を楽しみにしているファンの皆さんがたくさん待ってるから。そういう人たちに、その姿をまだ見せてない地域の皆さまに見せるのは楽しみ」と目を輝かせ「僕たちは、スペシャルタッグなんで２人がリングに立ってる姿を見たことない地域の人たちに見せるっていうのも、同じくらい楽しみですね」と期待した。

三冠王座の２度目の防衛戦を大みそかの代々木第二体育館に指定しているが「まだ大みそかの相手は決まってないからね。そこがこの最強タッグの流れなのか、果ては違うところからの流れがあるのか。それは全日本プロレスを見てればおのずと決まると思うんで。そこはプロレスファンの皆様、大みそかをちょっとチラつかせながら、楽しみにして、この最強タッグも楽しみにしてもらえたらなと思うんですね。誰が来るのかですね」と見据えた。

今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。

出場チームは以下の通り。

《Ａブロック》

鈴木秀樹＆真霜拳號

綾部蓮＆タロース

芦野祥太郎＆潮粼豪

大森北斗＆羆嵐

ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起

田村男児＆佐藤光留

《Ｂブロック》

ザイオン＆オデッセイ

宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．

青柳優馬＆安齊勇馬

本田竜輝＆野村直矢

他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ

◆１１・２２後楽園公式戦

▼Ａブロック公式戦

鈴木秀樹 真霜拳號 ｖｓ 綾部蓮 タロース

▼同

芦野祥太郎 潮粼豪 ｖｓ 大森北斗 羆嵐

▼Ｂブロック公式戦

宮原健斗 デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 本田竜輝 野村直矢

▼同

青柳優馬 安齊勇馬 ｖｓ 青柳亮生 ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼同

ザイオン オデッセイ ｖｓ 他花師 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン