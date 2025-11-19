プロボクシングのWBC&WBO統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（25＝米国、帝拳、22勝15KO）が2戦後にバンタム級へ転向すると明言した。米スポーツ専門局ESPNが18日（日本時間19日）に報じた。

ロドリゲスは22日にサウジアラビア・リヤドで、井岡一翔（36＝志成）を2度破ったWBA同級王者フェルナンド・マルティネス（34＝アルゼンチン、18勝9KO）との3団体王座統一戦に臨む。「4団体統一が目標だ。マルティネスに勝てば（残りの）ベルトは1本だけになるので達成にかなり近づく」と話し、「スーパーフライ級では最大あと2試合、その後は階級を上げる。この試合ともう1試合で4団体統一王者になる」と展望を明かした。

スーパーフライ級では12月27日にリヤドで、IBF同級王者ウィリバルド・ガルシア（35＝メキシコ、23勝13KO6敗2分け1無効試合）に同級6位の寺地拳四朗（33＝BMB、25勝16KO2敗）が3階級制覇を懸けて挑戦する。勝者はロドリゲスとの4団体王座統一戦が有力視される。

米リング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）で6位にランクするロドリゲスは、階級を上げてもフェザー級までになると将来の構想を披露。その過程で世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）や前WBC&IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M.T）との対戦を視野に入れているという。「井上、中谷との試合はいずれ実現する。井上vs中谷が実現したら素晴らしい試合になるだろうが、勝者が最優先の目標になる」と語り、「いつか日本で試合がしたい。日本へ行くといつも楽しいし、僕のファンもいるんだ」と希望した。