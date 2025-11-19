ÄÅÇÈ¤òºÇÂç10Ê¬Áá¤¯¸¡ÃÎ¤Ø µ¤¾ÝÄ£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¿Ì¸»°è¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë³¤°è¤Ç¡¢ÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼þÊÕ¤ÎÄÅÇÈ¤òºÇÂç10Ê¬Áá¤¯¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¿Ì¸»°è¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¹âÃÎ¸©²¤«¤éÆü¸þÆçÉÕ¶á¤Ç¡¢²¹ç¤È±è´ßÉô¤Î2¥«½ê¤Ë¡ÖN-net¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖN-net¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì·×¤ÈÄÅÇÈ·×¤òÈ÷¤¨¤¿³¤Äì¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï6·î¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿±è´ßÉô¤Î¡ÖN-net¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºÇÂç¤Ç10Ê¬Áá¤¯ÄÅÇÈ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤È±è´ß¤È¤Î´Ö¤ÇÄÅÇÈ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÈòÆñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£±è´ß¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡ØËÜÅö¤ËÄÅÇÈ¤ÏÍè¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÈòÆñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµ¤¾ÝÄ£ÃÏ¿ÌÄÅÇÈ´Æ»ë²Ý¡¦·¬»³Ã¤É×Ä´ºº´±¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ä°ÌÃÖ¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±è´ß¤Ç¤ÎÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤ËÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÌó3Ê¬¤òÌÜÉ¸¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÇÈ¤Î¸¡ÃÎ¤¬Áá¤Þ¤ë¤³¤È¤Çº£¸å¤Ï¡¢Í½Â¬¤µ¤ì¤ëÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ÊÃÍ¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾å¡¢ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤äÄÅÇÈ·ÙÊó¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ÎÀºÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²¹ç¤ÇÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ3Ê¬°ÊÆâ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤â²á¾®É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó10Ê¬ÄøÅÙÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï20Æü¤ÎÀµ¸á¤«¤éÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë