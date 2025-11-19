

AIが「正解」を高速で出せる時代だからこそ、問われるのは「あなたはどう思うか？」という「世界観」です（写真：Nijieimu／PIXTA）

AIには出せない「個性」を持つために必要なもの

前編では、けんすう（古川健介）氏が自ら実践する「仕事の8割をAIに任せる」働き方と、それによって浮き彫りになる「人間の2割の仕事」、そして「エフェクチュエーション」のキャリア論について聞いた。

後編では、新刊『AI時代に仕事と呼べるもの』（三浦慶介・著）で提示されている人間に残された「3+1の価値」について、けんすう氏がどう読み解き、自身の哲学といかに融合させるかを聞いていく。

AI時代に残る人間ならではの「3+1の価値」





――著者の三浦さんは、AI時代に人間に残される本質的な仕事として「3+1の価値」、すなわち「経験知」「決断」「レビュー」そして、それらを支える「フィジカル」を提唱しています。このフレームワーク全体について、けんすうさんはどのような第一印象を持たれましたか？

古川：違和感はまったくないですね。まず「経験知」。AIは「優秀な新人」みたいなもので、独特な知識経験がないんですよ。だから、独特な知識とか経験とかを持ってる人と組むとめちゃくちゃワークする。新人がAIを使っても「早く出るだけ」になる。僕がAI使って議論した結果、いつもよりも深い内容になって面白くなる、みたいなほうは価値がある。これはいいですね。



「決断」も、決断におけるリスク、つまり「責任」だと思うんですけど、その通りだなと。結局「誰が出したのか」がすごい重要なので。僕の名前の元で「僕がいいと思って出しました」だと信用されるが、よくわからない人が出してたら信用されない。コンテンツがあふれちゃうからです。

――「レビュー」についてはどう思われますか？

古川：「レビュー」は、最も大事かな、ぐらいで思っています。僕っぽく文章を書くAIのプロンプトを作って使ったりもしてるんですけど、「いや、ここの句読点は絶対ないほうがいい」とか「ここの語尾は『あります』にしたほうがすごい読みやすさが上がる」みたいなのは、やっぱり全然違う。わからない人が見たら多分ほぼ同じに見えちゃうが、実は大きな差を生んでいる。そこはAIだと足りてないですね。

――今後、AIが99%までできてしまうようになっても、その差は残るでしょうか。

古川：クオリティはかなり高くなりますが、一番は「経験知」、要は自分なりの世界観とか、こだわりとか、ほとんど意味ないかもしれないけど「絶対こここうしたい」みたいなやつが「個性」になるので。

AIがその個性をキャッチアップできるかというと、パーソナライズするしかないと思うので難しい。それに、パーソナライズしても、「10回やって飽きたから、11回目は変えたい」みたいなのがあるので、そこまでは難しいだろうなと。

――なるほど。

古川：あと、レビューのイメージも少し違っていて。ブラッシュアップに限らず、実際はAIがA、B、Cと「全部いいけど、どれがいい？」みたいな案を出してくる。そのときに「あ、Bがいいね」っていうのと「Bをもうちょっとこうしようね」みたいな、そういう「方向性を定める」ことのほうが近いかもしれないです。

「目的」と「成果」に個性はあるか

――本書では、人間が「目的」と「成果」を定義し、AIが「中間プロセス」を担うという役割分担を提示しています。このモデルは、けんすうさんの実感と一致しますか？

古川：今は「課題を設定するのが人間」で「解決するのはAI」なんですけど、AIが「課題設定」もできちゃう感じは、もうありますね。新しいサイトを作るときでも「SEO対策やってないな」と思ったんで、AIにやったほうがいいSEO対策を考えてもらったら「これやったほうがいいっすよ」っていうのが出てきたんで、「あ、はい、やっといてください」って言って、全部実装されたんです。

――AIが目的や成果を提案してくる、と。

古川：ええ。「このサイトの課題を教えてください」って言うと、多分「集客です」って言われるし、「集客の中ではこういう対応があります。それぞれやります」となるので、やってくれそうな気はしますね。Webサービスを流行らせる、ぐらいだともう「正解」があるのでできちゃうんですよ。「人たくさん呼ぶんですよね」とか「売り上げあげるんですよね」とか。

だから、その目的とか成果が、AIでは出せないような「個性的」なもののほうがよくて。

AIには出せない「個性」の育て方

――AIに出せない個性的な目的、ですか。

古川：例えば幻冬舎の箕輪厚介さん。彼は「SBNR（スピリチュアルだが宗教ではない）」という概念に注目して、「人間エネルギーカード」を作って10万円で売ってるじゃないですか。あれ、普通の編集者がAIに「これから何すべきか」を聞いても絶対出てこないはずなんです。「エネルギーを入れてカード売りましょう」とは出てこない。でも、箕輪さんの中では「本の編集ではなく、エネルギーのカードを作る」という定義があるので、それをやっている。これはやっぱり彼の個性ですよね。

普通の編集者だったら「本をたくさん売りましょう」「そのために1年に10冊出します」となると思うんですけど、箕輪さんは「売れなくてもいいので1年に1冊だけの出版社作りましょう」とやっている。AIは箕輪さんの「エネルギーカード」の答えは出しづらいが、前者の「本を10冊出す」答えは誰が言っても同じような答えになる。その「目的と成果の定義」をやったら、これはAIに置き換わる可能性ありますね。

――そのAIに出せない「世界観」や「個性」は、どうすれば持てるのでしょうか？

古川：それこそ、著書（『AI時代に仕事と呼べるもの』）の中にあって、やっぱり「経験知」なんですよ。「行動や体験に基づいた独自の知識とか知見」がすごく重要。出発点の角度が違うだけで、AIのアウトプットが変わる。

古川：だから「人と違う知識とか経験」を身につけなきゃいけない。知り合いだと、ポテトチップスをずっと何年間も食べ続けて、『ポテトチップスと日本人』みたいな本を出して売れてるらしいんですよ。日本では戦後から今までにポテトチップスがどうなっていったか、なんて、本当に好きな人じゃないと書けない。それって、やっぱり個性的ですよね。

失敗を恐れない人には「経験知」が積み上がる

――最後に、ビジネスパーソンがその「経験知」を積み上げるために、今後どういう行動をしていけばいいか、アドバイスをいただけますか？

古川：やっぱり「失敗を恐れないで動く」みたいな人は強烈にプラスです。箕輪さんの例で恐縮ですけど、週刊誌に2回やられてバッシング受けてるのって「失敗」なんですけど、彼の経験としてすごい本作りとかの役に立ってるんですよ。今『無様に、生きろ。』って本を書いてるみたいですが、無様じゃない人が書いてもやっぱダメなんですよね。

ただ、大事なのが「自分に合ってること」。僕は、箕輪さんみたいなこと多分できないんですよ。体弱いんで。その代わり、インターネットで毎日配信するわ、とか。箕輪さんはできないけど僕はできます。なんかそういう違いがあるので、「自分のキャラに合ったところ」「得意なところで積み上げる」のが大事かなと。

――得意なところがわからない場合はどうでしょう？

古川：20代の頃はいろいろやる、が多分いいと思ってて。僕、昔は人前で喋るのがめちゃくちゃ無理だったんですけど、100回ぐらいやると別に大丈夫だった系だったんですよ。でもスポーツは多分100回やってもできなかった。意外と数回やって「私、無理だったんです」とかやりがちだが、実はそうでもないこともある。

いろいろやった結果、その点と点がどこかで線になる、みたいな（スティーブ・ジョブズの言う「コネクティング・ザ・ドッツ」）。ジョブズさんもAppleをクビになったけど、その後の経験がつながってiPhoneまで行ってる。意外とバラバラに見えても途中でつながったりはするので。

古川：ただ、経験知になんないっすよ、みたいなことやっちゃう人も、糧にできない人もいる。そのとき、1つあるのが「抽象度高める」。抽象度高められる能力がある人って、格闘技を習っても「完全にこれは経営と同じだな」みたいに抽象化して、結びつけて学びにできちゃうんですよ。

――経営と格闘技、ですか。

古川：柔術やってる人が言ってて抽象度高いなと思ったのが、柔術って相手のリアクションを利用して技を決めていくスポーツらしいんですね。そうすると「これ、ビジネスと同じだ」と。競合とか市場の動きによって素早くリアクションして、その力を利用して強くしていかないと、自分の腕力がいくら強くても勝てない、と。これ、多分、抽象度高いとわかるが、低い人だと「柔術やったけど格闘技合わなかったわ。これ経験無駄だった」で終わっちゃう。

抽象化が世界観の土台を作る

――なるほど。日常の解像度が変わりますね。

古川：そうです。さっき社員が、領収書を経費精算のためにくしゃくしゃになったやつを広げてると。「これ全部人生と同じで、大事なものほどくしゃくしゃになってゴミのように思えるが、それをゴミ箱に捨てる人と、あの“伸ばす”っていう一手間をやる人とで全然結果違いますよね」って言ったら、何言ってんだって叩かれたんですけど（笑）。まあ、そういう訓練をするんですね。無理やりでも抽象化してみるとか。

AIが「正解」を高速で出せる時代だからこそ、問われるのは「あなたはどう思うか？」という「世界観」です。そしてその世界観は、日々の経験を単なる「出来事」で終わらせず、人生やビジネスの「教訓」にまで高める「抽象化」の訓練によってしか磨かれない。この視点が、AI時代を生き抜く人間的な武器なのかもしれません。

（取材・構成／川村浩毅）

（けんすう ： 起業家、投資家）