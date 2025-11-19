１８９１年（明治２４年）創業の「加島茶舗」（松江市西茶町）と、島根県立松江北高２年の岩本実久さん（１７）が、抹茶の風味と香り、色合いを再現したノンカフェインの粉末「まるで抹茶」を共同開発した。

ホウレンソウ９９％とバニラ１％の割合で粉末を組み合わせ、お湯や牛乳に溶かして飲む。大の抹茶好きという岩本さんの「ノンカフェインの抹茶を作りたい」との思いに、加島茶舗が応えた。（北瀬太一）

■岩本さん発案

一般的に抹茶の粉末には原料の茶葉に由来するカフェインが含まれている。カフェインの過剰摂取は健康への悪影響が懸念され、妊婦や子どもは特に注意が必要とされる。

これに対し、まるで抹茶は茶葉を使っておらず、カフェインゼロという。加島茶舗は「カフェインを気にせず『ほぼ』抹茶を楽しめる」とＰＲする。

共同開発のきっかけは、岩本さんが２０２４年８月、アポなしで加島茶舗を訪問したことだった。

岩本さんは抹茶を昼以降に飲むと、カフェインの影響なのか、寝付きが悪かった。そこで「カフェインのない（少ない）抹茶を作りたい」と、高校１年の２４年夏頃から、島根の未来を創るリーダー育成を目的とした「しまね未来共創チャレンジ」の一環で、関連の研究を進めていた。

松江市内の茶屋を調べる中、加島茶舗の６代目店主、加島浩介さん（４０）が、茶葉に関する高度な知識を持つ「茶師九段」だということを知った。加島さんから学びたいと、思い切って加島茶舗の玄関に飛び込んだ。

加島さんは「突然来られてびっくりしたけど、岩本さんの情熱に圧倒された。茶について熱心に調べていて、うれしくなった」と振り返る。

■３０種超食材試行

その後も面会を重ね、ノンカフェインで抹茶のような味がする新商品の開発を目指すことが決まった。小松菜やパセリなど３０種類を超える食材の味や香りを試す中、深い香りを持ち、抹茶のように泡立ちやすいホウレンソウに甘い香りがするバニラをわずかに足して完成させた。

岩本さんは「カフェインが苦手だったり、控えたりしている人も抹茶を手軽に楽しめる」とＰＲ。加島さんは２４年９月に最高段位の「茶師十段」となったといい「常に新しいことに挑戦しながら茶業界全体を勢いづけたい」と意気込む。

発売日の２日、市内で記念イベントがあった。試飲した子ども（５）は「おいしい。牛乳に溶かして飲みたい」と話した。

３０グラム缶入り１５６６円（税込み）、３０グラム袋入り１２９６円（同）。加島茶舗の店頭とオンラインストアで購入できる。店頭で飲むこともできる（有料）。問い合わせは加島茶舗（０８５２・２１・３０７５）。