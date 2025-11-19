2000円前後でクリスマス期間をたっぷり楽しむ！カルディ「アドベントカレンダー」が素敵で実用的
アドベントカレンダーは、お手頃価格で探したい。
クリスマスの気配がだんだん近づいてまいりました。
クリスマスまでの楽しみとして年々人気が高まっているのが、「アドベントカレンダー」。みなさんはどのようなものか、知っていますか？
アドベントは、ラテン語のAdventus（到来、接近の意味）が語源で、イエス・キリストの到来を待ち望む季節という意味を持つ言葉。アドベントカレンダーは、クリスマスイヴまでを1日1日楽しくカウントダウンできるカレンダーで、コスメやお菓子などが入ったユニークな商品が11月にたくさん出回っていますよね。どれにしようか悩んでいる人も少なくないでしょう。
先日、手軽でかわいいアドベントカレンダーを探していたところ、今年のカルディが大豊作であることに気がつきました。有名紅茶ブランドやキャラクターモノはもちろんのこと、趣向を凝らしたオリジナル商品がたくさん並んでいるではないですか！
そこで今回は、2000円前後で購入できる！ 来年以降も長く使える！ カルディオリジナルのアドベントカレンダーをご紹介したいと思います。
◆カルディのアドベントカレンダーは、超リーズナブル！
はじめに声を大にしてお伝えしたいのが、カルディはアドベントカレンダーがとってもリーズナブルなのです。2000円以内でおどろくようなかわいい商品がたくさん並んでいて、まるでクリスマスマーケットに来たような気分を味わうことができます。
私が実際に購入した商品をいくつかご紹介していきましょう。
まずは、「トランク缶カレンダー 1個【クリスマス】」（1598円）。缶製のトランクかばんを開けると、クリスマスまでの24日分のカウントダウンができる紙製ボックスにキャンディやチョコレートがセットされています。
トランクの柄はシックで落ち着いたなデザインですから、クリスマス後でも缶を小物入れなどで活用できるのが魅力。
◆完売必至の「魔法辞書カレンダー缶」
他にも、「魔法辞書カレンダー缶2025 1個【クリスマス】」（1738円）は、大人かわいい魔法辞書がデザインされたアドベントカレンダーで、毎年これらの商品は完売必至になるほど大人気になっています。
ちなみにアドベントカレンダーに興味ない人にも手軽な商品はあり、バッグやきんちゃく、マグカップなどに入ったお菓子がそろっているのもカルディの楽しさでしょう。
1000円以内でクリスマス気分を演出できますから、季節のご挨拶品として活用するのも良さそうです。
◆ほっこり癒されるアドベントカレンダーを発見！
そして私が今年もっとも気に入ったのは、「アドベントカウントダウンフェルトツリー(ベル) 1個【クリスマス】」（2068円）。
税込みで2000円を少しだけ超えてしまいますが、レトロ感あふれるフェルト製のツリー型アドベントカレンダー、缶や紙で作られたものとは別次元で癒されませんか？
やわらかいフェルト生地で作られた折りたたみ可能な壁掛けカレンダーは、探してみるとありそうでない珍しい存在感。24個の数字が書かれたベル型のポケットにサンタ柄のキャンディをセットするようになっています。
これを見た時、私はあることを思い出しました。それは子ども用にアドベントカレンダーを買うと、その日の前に開けてしまったり、1日1個を守れなかったり……。そんな時にもこれなら安心だということに気がついたのです。
そんな子育てあるあるの心配にも対応してくれて、子どもと一緒にポケットにお菓子をセットするのを楽しむことができます。
◆飾る場所は自由。ポケットを取り外してアレンジも楽しい
私はさっそく玄関内側に飾ってみました。
重さがそれほどないため、マグネットタイプの金具があればドアなどに吊り下げることが可能です。またポケットは取り外して、ツリー生地にバッジやワッペンを取り付けるのも楽しそう。そうやって考えると、来年以降も飽きずに愛用することができそうです。
さあそろそろどのアドベントカレンダーにするか決める時期。気になる方はチェックしてみてくださいね！素敵なホリデーシーズンをお過ごしください♪
＜文・撮影／スギアカツキ＞
【スギアカツキ】
食文化研究家、長寿美容食研究家。東京大学農学部卒業後、同大学院医学系研究科に進学。基礎医学、栄養学、発酵学、微生物学などを学ぶ。現在、世界中の食文化を研究しながら、各メディアで活躍している。女子SPA！連載から生まれた海外向け電子書籍『Healthy Japanese Home Cooking』（英語版）好評発売中。著書『やせるパスタ31皿』（日本実業出版社）が発売中。Instagram：@sugiakatsuki／Twitter：@sugiakatsuki12
クリスマスの気配がだんだん近づいてまいりました。
クリスマスまでの楽しみとして年々人気が高まっているのが、「アドベントカレンダー」。みなさんはどのようなものか、知っていますか？
アドベントは、ラテン語のAdventus（到来、接近の意味）が語源で、イエス・キリストの到来を待ち望む季節という意味を持つ言葉。アドベントカレンダーは、クリスマスイヴまでを1日1日楽しくカウントダウンできるカレンダーで、コスメやお菓子などが入ったユニークな商品が11月にたくさん出回っていますよね。どれにしようか悩んでいる人も少なくないでしょう。
そこで今回は、2000円前後で購入できる！ 来年以降も長く使える！ カルディオリジナルのアドベントカレンダーをご紹介したいと思います。
◆カルディのアドベントカレンダーは、超リーズナブル！
はじめに声を大にしてお伝えしたいのが、カルディはアドベントカレンダーがとってもリーズナブルなのです。2000円以内でおどろくようなかわいい商品がたくさん並んでいて、まるでクリスマスマーケットに来たような気分を味わうことができます。
私が実際に購入した商品をいくつかご紹介していきましょう。
まずは、「トランク缶カレンダー 1個【クリスマス】」（1598円）。缶製のトランクかばんを開けると、クリスマスまでの24日分のカウントダウンができる紙製ボックスにキャンディやチョコレートがセットされています。
トランクの柄はシックで落ち着いたなデザインですから、クリスマス後でも缶を小物入れなどで活用できるのが魅力。
◆完売必至の「魔法辞書カレンダー缶」
他にも、「魔法辞書カレンダー缶2025 1個【クリスマス】」（1738円）は、大人かわいい魔法辞書がデザインされたアドベントカレンダーで、毎年これらの商品は完売必至になるほど大人気になっています。
ちなみにアドベントカレンダーに興味ない人にも手軽な商品はあり、バッグやきんちゃく、マグカップなどに入ったお菓子がそろっているのもカルディの楽しさでしょう。
1000円以内でクリスマス気分を演出できますから、季節のご挨拶品として活用するのも良さそうです。
◆ほっこり癒されるアドベントカレンダーを発見！
そして私が今年もっとも気に入ったのは、「アドベントカウントダウンフェルトツリー(ベル) 1個【クリスマス】」（2068円）。
税込みで2000円を少しだけ超えてしまいますが、レトロ感あふれるフェルト製のツリー型アドベントカレンダー、缶や紙で作られたものとは別次元で癒されませんか？
やわらかいフェルト生地で作られた折りたたみ可能な壁掛けカレンダーは、探してみるとありそうでない珍しい存在感。24個の数字が書かれたベル型のポケットにサンタ柄のキャンディをセットするようになっています。
これを見た時、私はあることを思い出しました。それは子ども用にアドベントカレンダーを買うと、その日の前に開けてしまったり、1日1個を守れなかったり……。そんな時にもこれなら安心だということに気がついたのです。
そんな子育てあるあるの心配にも対応してくれて、子どもと一緒にポケットにお菓子をセットするのを楽しむことができます。
◆飾る場所は自由。ポケットを取り外してアレンジも楽しい
私はさっそく玄関内側に飾ってみました。
重さがそれほどないため、マグネットタイプの金具があればドアなどに吊り下げることが可能です。またポケットは取り外して、ツリー生地にバッジやワッペンを取り付けるのも楽しそう。そうやって考えると、来年以降も飽きずに愛用することができそうです。
さあそろそろどのアドベントカレンダーにするか決める時期。気になる方はチェックしてみてくださいね！素敵なホリデーシーズンをお過ごしください♪
＜文・撮影／スギアカツキ＞
【スギアカツキ】
食文化研究家、長寿美容食研究家。東京大学農学部卒業後、同大学院医学系研究科に進学。基礎医学、栄養学、発酵学、微生物学などを学ぶ。現在、世界中の食文化を研究しながら、各メディアで活躍している。女子SPA！連載から生まれた海外向け電子書籍『Healthy Japanese Home Cooking』（英語版）好評発売中。著書『やせるパスタ31皿』（日本実業出版社）が発売中。Instagram：@sugiakatsuki／Twitter：@sugiakatsuki12