「私の愛しい人」56歳米人気女優が交際宣言！催眠術師の新恋人に指輪も…友人たちが心配する“目的は彼女のカネ”説
アメリカの国民的ドラマ「フレンズ」でお馴染みの人気俳優ジェニファー・アニストン（56）が新恋人との交際を宣言した。お相手は、ライフ・コーチ兼催眠療法士のジム・カーティス（50）。ジムの誕生日に合わせてSNSでツーショットを公開し、ここ数か月、巷でささやかれていた熱愛の噂をついに認めた。
ジェニファーが投稿したインスタグラムの写真を見て、「すでに婚約しているのでは？！」と沸き立つファンがいる一方で、彼女の周辺からは気になる噂も……。
◆私の愛しい人。大切な存在
11月2日（現地時間）、ジムの誕生日にインスタグラムを更新したジェニファー。モノクロのツーショット写真に「誕生日おめでとう、私の愛しい人。大切な存在」とメッセージを添えて投稿し、交際宣言した。
ジムとの交際が噂され始めたのは今年7月、スペイン・マヨルカ島での休暇がきっかけだった。英「メールオンライン」によると、ジェニファーはジムを友人夫婦に紹介し、4人でヨット旅行を楽しんだという。
6月には、カリフォルニア州北部の高級ホテルで、2人が一緒に過ごしている姿も目撃されている。
◆催眠術師でライフコーチ……お相手男性はどんな人物？
お相手のジムもジェニファーと同じタイミングでインスタグラムを更新。彼女とは違う写真だが、やはりモノクロの素敵なツーショット写真をアップし、「これが夢なら目覚めたくない」とキャプションを添えて、交際をオープンにした。
ところで、ジェニファーの心を射止めた新恋人とは一体どんな男性なのか？
ジムは催眠術師、ライフコーチ、作家、ウェルネスの先駆者と多彩な顔を持つ人物。インスタグラムで57万人以上のフォロワーを持ち、自己成長や癒しに関するメッセージを発信。40歳以降の恋愛や人生についても積極的にアドバイスを行っている。
現在50歳だが、歩く時は杖を使っている姿がたびたび目撃されている。実はジム、かつてはニューヨークの金融街で働いていたが、22歳のとき脊髄損傷により歩行困難や麻痺を経験。さらに病気による極度のストレスで、様々な不調に悩まされたという。この体験をきっかけに、「癒し」と「自己成長」の重要性を認識し、心と体を健康に導く催眠療法の道へ進んだと言われている。
現地の報道によると、ジムには元妻との間に一人息子がおり、現在10代だと言う。
◆略奪愛、不倫、2度の離婚も……元夫たちとは今でも仲良し
世界的なブームを起こした米伝説のドラマ「フレンズ」で国民的女優になったジェニファー。けれども私生活では波乱も多く、ハリウッドを代表する人気俳優ブラッド・ピット（61）と2000年から2005年まで、俳優で脚本家のジャスティン・セローとは2015年から2018年まで、2度の結婚と離婚を経験した。
特にブラッドとの別れに深く傷ついていたという彼女。「ハリウッドきってのおしどり夫婦」と言われながらも、ブラッドが映画『Mr.＆Mrs. スミス』で共演したアンジェリーナ・ジョリーと恋に落ちたことがきっかけで破局を迎えることに。その後しばらく、ブラッドとアンジェリーナの不倫スキャンダルがセンセーショナルに報じられ、ジェニファーのことも色々と書き立てられた。
そんなつらい離婚劇を経て、いまでは良い友人関係を築いているジェニファーとブラッド。一部ファンからは復縁を期待する声もあったが、ブラッドは現在ジュエリーデザイナーのイネス・デ・ラモンと熱愛中。そんな彼は、ジェニファーとジムの交際について公にコメントは出していないが、英「デイリー・メール」紙は関係者の話として、「ブラッドはジェニファーに恋人ができたことを心から喜んでいる」と報じている。
