エチュード冬のメガ割♡新作のマスカラ＆限定コスメが先行登場！

エチュードがQoo10メガ割に合わせて、日本公式ストア限定のお得なプロモーションをスタート♡新作「カールフィックスマスカラ スキニー」や、生すふれリップ「ソフトフィクシングティント」、美少女EYEを叶える「ぽよんアイメイカー」など、先行発売や限定セットが盛りだくさん！送料無料や最大40％OFFクーポンも利用できるので、この冬はお気に入りコスメをお得に手に入れるチャンスです♪

新作カールフィックスマスカラ スキニー

ベスコス多数受賞の「カールフィックス」から新ライン登場♡極細スキニーブラシで短いまつ毛も逃さずキャッチし、一本一本を根本から丁寧に引き上げます。

上向きセパレートカールを24時間*キープ。カラーはブラック・ブラウン・グレーブラウンの3種で、価格は税込1,100円が最大割引で840円です。

*メイクアップ効果による

fweeの最新DIYマルチパレット登場！全38色を自由に組める私だけのコスメ♡

メガ割限定セットで美まつ毛＆美肌

美まつ毛キープセット

うるツヤベースメイクセット

美少女カラーメイクセット

Qoo10メガ割限定セットは、マスカラとアイラッシュコームの「美まつ毛キープセット」税込1,280円。

そしてツヤ肌を叶える「うるツヤベースメイクセット」税込2,700円、さらに美少女カラーメイクセット税込2,460円など多数♡

部分ビューラーやブラシ付きで、短いまつ毛や目元もくるんと上向きに♪数量限定なのでお早めにチェック！

メガ割特典＆スタートダッシュ情報

11月21日(金)17時スタートのメガ割では、25％OFFクーポン配布や送料無料、まとめ買い2個目50％OFFなどの特典も♪さらにブラックフライデー限定企画も同時開催予定。

事前にお気に入り登録して、スタートダッシュでお得にゲットするのがおすすめです♡

エチュードで冬のコスメをお得にGET♡

エチュードのQoo10メガ割では、新作マスカラや生すふれリップ、人気の美少女EYEコスメまで、日本公式ストア限定でお得に手に入れるチャンス♡

送料無料や最大40％OFFクーポン、まとめ買い特典など多数。数量限定のセットもあるので、冬のコスメをお得に揃えたい方は11月21日(金)17時のスタートダッシュをお見逃しなく♪