“２分４敗”未勝利で最下位なのにW杯出場の可能性？ スウェーデンがプレーオフに進めた不可解な仕組み【欧州予選】
W杯欧州予選でグループ最下位、しかも未勝利だったにもかかわらず、スウェーデンがプレーオフ進出を果たした。
今回のプレーオフは、欧州予選各組２位の12か国に、UEFAネーションズリーグ（以下NL）の成績上位４か国を加えた16チームで争われる。この“NL枠”で選ばれたのが、グループBで１分４敗と惨憺たる成績に終わったスウェーデンだった。
NL枠は、NLの順位表で上位のチームから順に、W杯予選で２位に入れなかった国を救済する不可解な仕組み。スウェーデンは直近のNLで「リーグC・グループC1」を首位で終え、リーグCの上位チームとしてこの枠に該当した。
とはいえ、未勝利で勝点２のチームがプレーオフに進むのは異例中の異例だ。本来ならあり得ないだろう。もしスウェーデンがこのままプレーオフを勝ち抜けば、大きな議論を呼ぶことになりそうだ。
ヨーロッパ・プレーオフの抽選会は11月20日にチューリッヒで行なわれる。形式は、16か国が４つのトーナメントに分かれ、１発勝負の準決勝・決勝を戦い、各トーナメントの勝者がW杯出場権を獲得するというものだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
