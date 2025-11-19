東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6507 高値0.6518 安値0.6465
0.6581 ハイブレイク
0.6550 抵抗2
0.6528 抵抗1
0.6497 ピボット
0.6475 支持1
0.6444 支持2
0.6422 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5658 高値0.5675 安値0.5638
0.5713 ハイブレイク
0.5694 抵抗2
0.5676 抵抗1
0.5657 ピボット
0.5639 支持1
0.5620 支持2
0.5602 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3989 高値1.4062 安値1.3972
1.4133 ハイブレイク
1.4098 抵抗2
1.4043 抵抗1
1.4008 ピボット
1.3953 支持1
1.3918 支持2
1.3863 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6507 高値0.6518 安値0.6465
0.6581 ハイブレイク
0.6550 抵抗2
0.6528 抵抗1
0.6497 ピボット
0.6475 支持1
0.6444 支持2
0.6422 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5658 高値0.5675 安値0.5638
0.5713 ハイブレイク
0.5694 抵抗2
0.5676 抵抗1
0.5657 ピボット
0.5639 支持1
0.5620 支持2
0.5602 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3989 高値1.4062 安値1.3972
1.4133 ハイブレイク
1.4098 抵抗2
1.4043 抵抗1
1.4008 ピボット
1.3953 支持1
1.3918 支持2
1.3863 ローブレイク