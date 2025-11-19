東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6507　高値0.6518　安値0.6465

0.6581　ハイブレイク
0.6550　抵抗2
0.6528　抵抗1
0.6497　ピボット
0.6475　支持1
0.6444　支持2
0.6422　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5658　高値0.5675　安値0.5638

0.5713　ハイブレイク
0.5694　抵抗2
0.5676　抵抗1
0.5657　ピボット
0.5639　支持1
0.5620　支持2
0.5602　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3989　高値1.4062　安値1.3972

1.4133　ハイブレイク
1.4098　抵抗2
1.4043　抵抗1
1.4008　ピボット
1.3953　支持1
1.3918　支持2
1.3863　ローブレイク