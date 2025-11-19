内村光良、18年ぶり『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず』ゲスト出演！還暦をお祝いする“サプライズゲスト”も

さまぁ〜ずの大竹一樹と三村マサカズが“2人の日常”をネタに爆笑トークを繰り広げる『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BS さまぁ〜ず』（BS朝日）。

11月22日（土）・29日（土）放送の同番組に、2週連続で内村光良がスペシャルゲスト出演することが決定した。

さまぁ〜ずと内村の関係が始まったのは、2000年4月からテレビ朝日でスタートした『内村プロデュース』から。

当時は中堅だったさまぁ〜ずも他のレギュラー芸人たちに混じり、“プロデューサー・内村”の無茶振り的な企画に即興で対応。過酷な企画ながら、どこか温かみのあるファミリー感のある笑いが好評を博し、2005年9月まで続く人気番組となった。

2006年11月からは、配信番組として『内村さまぁ〜ず』のタイトルで若手芸人との交友を広げようとさまざまな企画を配信し、2024年9月に『祝！内村光良還暦祭り 内村プロデュース復活SP!!』で内村の還暦を一緒にお祝いした。

実に25年、四半世紀に及ぶ交流があるさまぁ〜ずと内村だが、今回の共演のきっかけは番組内での「みんなのグチコーナー」。

そこに“60代男性”から「旧友が還暦を迎えたのですが盛大にお祝いするチャンスがない。さまぁ〜ずとも仲良しだと聞いているので一緒にお祝いをしてほしい」というグチが寄せられる。

「なんだこれ？」と戸惑う2人の前に「相談者が来ている」というカンペが出され、さっそく呼び込むと内村が登場！というものだ。

内村はテレビ朝日で放送されていたころの2007年12月にも『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず』にゲスト出演。今回はおよそ18年ぶりの出演となるが、還暦をお祝いしたいさまぁ〜ずとも仲良しだという“旧友”のサプライズゲストとはいったい誰なのか？

内村光良が還暦ゲストと“乱入”する2週連続放送に注目だ。