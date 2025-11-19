『べらぼう』胸熱すぎる展開！七つ星の龍アベンジャーズ爆誕…そして謎の写楽が明らかに？【後編】

最終回が近くなるにつれて暗い展開が続いた「べらぼう」ですが、第44回『空飛ぶ源内』は今までの鬱憤を晴らすような痛快かつ予想外の展開に。

さまざまな人物が結集した第44回は、源内先生は生きてきた！と盛り上がったり、懐かしの人物が再登場したり、「べらぼう」らしい笑いが随所に散りばめられたりと、まるでずっと見続けてきた視聴者へのご褒美回のような展開でした。

【前編】では、絶望して生きる気力すら失った蔦重夫婦を支えた、“おっかさん”、チーム蔦重の人々、手代たち、源内の存在と、それに反して自分で選んだ結果なのに闇堕ちして孤独に追い詰められていく歌麿のことを考察しました。

【後編】では、ビジネスを始めるきっかけとなり、“本”の真髄を教えてくれ、無念の死を遂げたあともずっと蔦重（横浜流星）の心の中に生き続けてきた平賀源内（安田顕）が紡いだ、思いがけないストーリーを振り返ってみます。

多くの人を陥れ操ってきたあの“傀儡師”を倒すため結集した“七つ星の龍”アベンジャーズと、写楽チームの誕生は、予想を大きく面白い展開でした。

“七つ星の龍”を書いた源内小説が復活！？

ある日、耕書堂の店内の長椅子に木箱が残されていることに気がついたてい（橋本愛）。出先から戻った蔦重に箱の中身を見せます。中には『一人遺傀儡石橋』と題した原稿が。

内容は、平賀源内が死の直前に書いた、『死を呼ぶ手袋』を題材にしたものでした。

田沼意次（渡辺謙）の紋が七つ星であることから“七つ星の龍”と名付けた男が、親友の“源内軒”と悪党退治に乗り出すも悪党によって殺され、“源内軒”がその敵討をするという展開。

まさに源内が書いていた内容そのもので「本人だよ、これを書けるのは源内先生しかいねえ」と確信する蔦重。この原稿を読んだことはあるし、最初の１枚だけを残し残りの原稿は何者かに盗まれたことも知っています。（蔦重は知らないことですが、一橋治済 （生田斗真）が庭でその原稿を焚き火で焼きながら、焼き芋を作っていましたね。）“七つ星の龍”と“源内軒”の活躍劇の続きは確かに、源内先生にしか書けないと、思いますよね。

けれども、三浦庄司（原田泰造）もこの内容を知っていました。高岳（冨永愛）から徳川家基が死ぬきっかけとなった毒入り手袋を見せられ、事情と犯人の推理を聞かされた松平定信（井上裕貴）は、三浦宅に駆けつけたときに『死を呼ぶ手袋』の内容を聞いて、この続きを二次創作したのではないでしょうか。（その場面はありませんでしたが）

定信は根っからの黄表紙好き。すべての黒幕は一橋治済であることがわかり、報復に打ってでるために仲間を募ろうと『死を呼ぶ手袋』の続きを書いて蔦重を呼び出したのでしょう。

一橋や幕閣らの裏切りで定信は政権の中心から外されていましたが、この計画を実現するために源内先生になりきり続きを書いている最中は、実はちょっと楽しんでいたんじゃないかななどと想像してしまいました。

“七つ星の龍アベンジャーズ”の誕生に「そうきたか！」の声

蔦重は、箱の中に入っていた「開版望み候はば安徳寺に」という手紙を見て、でかけます。「出版の見込みがあれば安徳寺に来て欲しい」というような内容。

やはり源内先生は生きていた……そんな期待に胸を膨らませて安徳寺を訪れた蔦重が通された部屋にいたのは、座敷の真正面には松平定信（井上祐貴）。三浦庄司、長谷川平蔵（中村隼人）、高岳、柴野栗山（嶋田久作）という5人のメンバー。

「なんで？」という蔦重には、「ほんと、それだわ」と思わず笑ってしまう場面。まったく想像をつかない人々が目の前にいたら、これ以外に言葉がありませんよね。

ずっと続いてきた蔦重の周囲で起こってきたことと、幕府内で起きたことと、源内の存在が中心となりここで世界が交わった瞬間でした。

唖然とする蔦重に、高岳が、徳川家基（奥智哉）が死ぬ原因となった毒入り手袋を見せ、平蔵は“この手袋を仕掛けた大奥務めだった大崎（映美くらら）を探している”など、経緯と状況説明をします。

そして、この事件の黒幕の話になり定信が

「我らも皆、そのものの傀儡とされもて遊ばれたともいえる。故に宿怨をこえ、共に仇を討つべく手を組むに至った。どうだ、我らと共に仇を討たぬか」

と蔦重に語りかけます。

平賀源内が取り持ち結び合った5人の不思議な縁。ここに蔦重と源内が加わり七人となり、まさに“七つ星の龍アベンジャーズ”の誕生です。

宿怨を超えて“敵”だった定信と組むことができるのか

まさかのこの意表をついたこの大胆な展開には、SNSでも「そうきたか！」「まるで少年漫画のような展開」「胸熱な“七つ星の龍アベンジャーズ”の爆誕」などの歓声があがりました。

本当に、べらぼうなのは、蔦重ではなく脚本の森下佳子さんそのものでした。

このドラマ「べらぼう」自体が、悲喜交々な政争・出版ビジネス・天変地異・恋愛・裏切り・親子愛・師弟愛などさまざまな要素を詰め込んだ、壮大な黄表紙そのもので、視聴者はずっとそれを読まされていたのかもしれません。

蔦重は、殺人の罪を着せられ牢に入れられた平賀源内の無念、田沼意次の無念、田沼意知（宮沢氷魚）と誰袖（福原遥）の幸せを壊した無念、殺された新之助（井之脇海）の無念を忘れているはずはないでしょう。

けれども、華やかな江戸文化を倹約倹約で衰退させ、恋川春町（岡山天音）を自死に追い込み、耕書堂の財産を半分さらっていった「ふんどし野郎」と果たして「宿怨をこえ手を組む」気持ちになれるかどうか……個人的には一橋を完膚なきまでに叩きのめして欲しいのですが。

謎の存在だった写楽は“チーム写楽”として誕生！？

「べらぼう」ファンの間では、ずっといろいろな予想が立っていた「写楽は誰なのか？」という謎。源内が写楽だった、瀬川（小芝風花）は写楽になった、歌麿が写楽だ、などいろいろな予想がありましたね。

予告から推測するとチーム蔦重たちが「しゃらくさい！しゃらくさい！」と盛り上がって「写楽」が誕生する様子。

史実では、東洲斎写楽の絵師としての活動期間はわずか10ヶ月ほどで、約150点ほどの作品を残して忽然と消えたので「謎の浮世絵師」と言われています。

「最終回が近づいてきているのに、公式から新しい演者の発表がないということは、『写楽』は今までの登場人物の中の誰かだ」という意見が一番確実で濃厚そうだったのですが。

まさか、写楽は一人の絵師ではなく、「しゃらくさい！」から生まれたチーム蔦重で作った“チーム写楽”だったとは！？

なかなか蔦重が歳を重ねてきて晩年が近づくにつれて思い空気が流れている「べらぼう」でしたが、いかにもこのドラマらしい明るい雰囲気も戻ってきました。

これから最終回までどのような展開になるのか。

史実としての蔦重の最期は知られているので、曖昧な部分はどのように表現されるのか、楽しみですね。