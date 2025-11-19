笑って済ませちゃう? バイク乗り「思い出エピソード」 第107回 【漫画】どうする?コケてレバーが曲がってしまった……
バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。
「新車でコケてレバーが曲がった」(男性／45歳)
大半のライダーは「立ちゴケ」を経験するものですが、かなりの確率でレバーが曲がります。コケたことも含めてショックは大きいかもしれませんが、「折れなかっただけラッキー!」と思えるようになったら、バイク乗りとしてランクがひとつ上がった証拠です。多分。
マンガのようにパイプやメガネレンチでレバーを曲げ直すという荒ワザは昔から知られていますが、調子に乗って欲を出すとバッキリ折れます。しかし、バイク乗りなら「走っている時に折れなかったからラッキー!!」とバカポジティブに考えるべきでしょう。筆者は気が小さいのでスペアを積んでおかないと安心できませんが。
調査時期: 2025年2月17日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 504人
調査方法: インターネットログイン式アンケート
ツハラ☆リョウ デザイン業に従事する「便利屋」。ライフワークは「手段を問わず人を笑わせること」。 この著者の記事一覧はこちら
