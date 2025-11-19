１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．７４ドル（＋０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０６６．５ドル（－８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０４５．０セント（－１７．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４６．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３６．７５セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５３．５０セント（－３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．３６（＋１．７２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６０．７４ドル（＋０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０６６．５ドル（－８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０４５．０セント（－１７．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４６．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３６．７５セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５３．５０セント（－３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．３６（＋１．７２）
出所：MINKABU PRESS