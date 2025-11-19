¡ÖÆüËÜ¶¶ËÜÄ®M-SQUARE¡×½×¹©--±§Ãè¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤ÎÊ£¿ô´ë¶È¤¬ÆþµïÍ½Äê
»°°æÉÔÆ°»º¤ª¤è¤Ó¼¯Åç·úÀß¤¬¶¦Æ±»ö¶È¤È¤·¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡ÖÆüËÜ¶¶ËÜÄ®M-SQUARE¡×¤¬11·î12Æü¡¢½×¹©¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¶¶ËÜÄ®M-SQUARE¡×³°´Ñ
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢¾¼ÏÂÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë·ú¤ÄÃÏ¾å12³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡£ÎÐË¤«¤Ê³°¹½¶õ´Ö¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥Ó¥å¡¼¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë²°¾åÄí±à¤òÈ÷¤¨¡¢ÅÔ¿´¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¼«Á³¤Ë·Æ¤¨¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
²°¾åÄí±à
³°¹½¤Ë¤Ï¹ÔÅõ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾ÈÌÀ±é½Ð¤ò»Ü¤·¡¢ÆüËÜ¶¶¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Îò»Ë¤Î·Ñ¾µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°Õ¾¢¤È¤·¤¿¡£·úÊª¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×ÊÝÍÎÓ¤ÎÌÚºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌÚÀ½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
ÆþµïÍ½Äê¤Î´ë¶È¤Ï¡¢JA»°°æ¥ê¡¼¥¹¡¢KongStudios¤Ê¤É¡£»°°æÉÔÆ°»º¤¬³¹¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·"»º¶È¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼"¤È¤·¤Æ¿·»º¶ÈÁÏÂ¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë±§Ãè¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤ÎÊ£¿ô´ë¶È¤âÆþµïÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£½×¹©»þÅÀ¤ÇËþ¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆZEB ReadyÇ§¾Ú(·úÊªÁ´ÂÎ)¡¢DBJ Green BuildingÇ§¾Ú(¥×¥é¥óÇ§¾Ú)¡¢CASBEE-A¥é¥ó¥¯(¼«¸ÊÉ¾²Á)¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½Ä´ðÄ´¤Î³°ÁõºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë³«¸ýÎ¨¤ÎÄã¸º¤ä¡¢¹âÀÇ½¥¬¥é¥¹(Low-E¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹)¡¢¹â¸úÎ¨LED¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¢Àá¿å·¿±ÒÀ¸´ï¶ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¶¶ËÜÄ®M-SQUARE¡×³°´Ñ
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢¾¼ÏÂÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë·ú¤ÄÃÏ¾å12³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡£ÎÐË¤«¤Ê³°¹½¶õ´Ö¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥Ó¥å¡¼¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë²°¾åÄí±à¤òÈ÷¤¨¡¢ÅÔ¿´¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¼«Á³¤Ë·Æ¤¨¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
²°¾åÄí±à
³°¹½¤Ë¤Ï¹ÔÅõ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾ÈÌÀ±é½Ð¤ò»Ü¤·¡¢ÆüËÜ¶¶¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Îò»Ë¤Î·Ñ¾µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°Õ¾¢¤È¤·¤¿¡£·úÊª¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×ÊÝÍÎÓ¤ÎÌÚºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌÚÀ½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆþµïÍ½Äê¤Î´ë¶È¤Ï¡¢JA»°°æ¥ê¡¼¥¹¡¢KongStudios¤Ê¤É¡£»°°æÉÔÆ°»º¤¬³¹¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·"»º¶È¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼"¤È¤·¤Æ¿·»º¶ÈÁÏÂ¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë±§Ãè¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤ÎÊ£¿ô´ë¶È¤âÆþµïÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£½×¹©»þÅÀ¤ÇËþ¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆZEB ReadyÇ§¾Ú(·úÊªÁ´ÂÎ)¡¢DBJ Green BuildingÇ§¾Ú(¥×¥é¥óÇ§¾Ú)¡¢CASBEE-A¥é¥ó¥¯(¼«¸ÊÉ¾²Á)¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½Ä´ðÄ´¤Î³°ÁõºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë³«¸ýÎ¨¤ÎÄã¸º¤ä¡¢¹âÀÇ½¥¬¥é¥¹(Low-E¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹)¡¢¹â¸úÎ¨LED¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¢Àá¿å·¿±ÒÀ¸´ï¶ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£