広島からドラフト３位指名を受けた勝田成内野手（２２）＝近大＝が１８日、大阪市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金５０００万円、年俸１０００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。関大北陽高出身の若武者は、同校の先輩にあたる前阪神監督・岡田彰布氏（６７）の背中を追うと宣言。将来的には通算２０００安打を達成して“岡田超え”に挑むと誓った。

これから始まる明るい未来を思い描き、プロの世界で目標にしていく存在を明確にした。勝田は関大北陽出身。前身の北陽ＯＢには前阪神監督の岡田彰布氏がいる。同じ二塁手ということもあり「少しでも近づけるように頑張りたいですし、追い越せたら一番いいんですけど、少しずつ近づいていきたいなと思います」と恐縮した面持ちで誓いを立てた。

高校３年だった２１年夏の大阪大会。岡田氏は関大北陽の試合を毎回、現地観戦してくれた。「見に来てくださっていたので恥のない勝ち方や、勝利にこだわることを常にチームメートと話していました」と当時を思い返す。チームは準決勝で大阪桐蔭に敗れるも、球場に駆けつけてくれたことで力をもらった。

岡田氏はプロ１年目の１９８０年、１０８試合に出場して打率・２９０、１８本塁打、５４打点。新人王に輝いた。勝田も「新人王を取るには１００安打が一つの近道かなと思っている。まずは１００安打を目標にして、なおかつ無失策で終えられるように」と自らにハードルを設定した。

そして将来的に描く夢は、通算２０００安打達成。新井監督が現役時代に金字塔を打ち立てた姿に心を奪われた。「小さい頃から２０００安打がカッコいいと思っていた。大卒ですが、少しずつ結果を残して頑張りたい」と通算安打数での“岡田超え”にも意欲を見せた。

大学では２３年春から６季連続の打率３割台で、ベストナインに６度選出された好打者。プロでも快音を響かせるべく、現在は甘い球を１球で仕留めるテーマで練習を続けている。「まずは１年目、がむしゃらにやっていきたい」と勝田。母校のレジェンドのように、１年目から躍動していく。

◆勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日生まれ、２２歳。大阪市出身。１６３センチ、７０キロ。右投げ左打ち。内野手。小学１年で野球を始め、６年時には阪神タイガースジュニア入り。大淀ボーイズを経て関大北陽へ。近大では１年秋からベンチ入り。５０メートル走６秒１、遠投１１５メートル。大学通算８３試合で打率・３４４、２本塁打、４１打点。