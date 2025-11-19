サッカーの2026年W杯北中米大会欧州予選は18日、最終節の残り10試合が行われ、スペインとベルギー、スイス、オーストリア、スコットランドの5チームが新たに出場権を獲得した。

B組のスイスは2位コソボと1―1で引き分け、勝ち点14で首位を確保。6大会連続13度目の出場となる。

C組のスコットランドは勝ち点1差で追った首位デンマークとの直接対決を4―2で制して逆転突破を決めた。2―2の後半アディショナルタイムに2得点して勝ち越し、7大会ぶり9度目の出場が決まった。

E組のスペインは2位トルコと2―2で引き分けて13大会連続17度目の出場を決めた。

H組のオーストリアは2位ボスニア・ヘルツェゴビナとの直接対決を1―1で引き分け、7大会ぶり8度目の出場。

J組のベルギーはリヒテンシュタインを7―0で圧倒し、4大会連続15度目の出場が決まった。

【W杯出場を決めている国】

▼開催国＝米国、メキシコ、カナダ

▼アジア＝日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリア、カタール、サウジアラビア

▼オセアニア＝ニュージーランド

▼南米＝アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ

▼アフリカ＝モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カボベルデ、南アフリカ、コートジボワール、セネガル

▼欧州＝イングランド、フランス、クロアチア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、オランダ、スイス、スペイン、ベルギー、スコットランド、オーストリア