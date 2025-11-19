ケース目当てで買ったけど…優秀だった！仕上がりの良さが変わる♡100均の有能メイクパフ

ダイソーをパトロールしていると、ケース付きのメイクパフを発見しました。スポンジを洗ったあとも管理がしやすく、持ち運びにも便利なので即購入。これが100円で手に入るなんて、ダイソーさん太っ腹ですよね。スポンジは乾いた状態でも、水を含ませても使える優れもの。ベースメイクの仕上がりも変わるので要チェック♪

商品情報

商品名：メイクパフ（しずく型、ケース付）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480562322

ケース目当てで買っちゃった♡ダイソーのメイクスポンジをチェック

ダイソーをパトロールしていると、持ち運びに便利そうなケース付きのメイクスポンジを発見しました！その名も『メイクパフ（しずく型、ケース付）』。お値段は￥110（税込）です。

ケースがあることで、メイクスポンジをポーチに入れても中身を汚さないのが◎スポンジを洗った後も管理しやすいので、旅行時、外出時にも大変助かりますよね。

メイクスポンジの形は王道のしずく型。広い面で頬や額、尖った先端で目の下や鼻まわりといったように、部分的に使い分けられるのが嬉しいです。

スポンジの大きさを手持ちのリップと比較してみました。乾いた状態だと、同じくらいのサイズ感です。

そして水を含ませると大きく膨らみ、触り心地も先ほどよりもちもちになります。

厚塗り感を防ぐ！ダイソーの『メイクパフ（しずく型、ケース付）』

スポンジの一部分を濡らして、ファンデーションを手首に塗ってみました。スポンジが意外と固めなので、余分なファンデーションを程よく弾いてくれる印象です。薄く均一に広げることができるため、厚塗り感を防ぎ、ナチュラルな仕上がりになります。

スポンジが乾いた状態で使うと、ファンデーションがしっかりとついてサラサラな仕上がりに。水を含ませた状態だと、ファンデーションがしっとりして肌の上で伸びる感じになります。写真では分かりにくいですが、やや艶感も出てくれました。スポンジを使うだけでベースメイクの仕上がりが変わるので、100円でこれは買いですよ♪

今回はダイソーの『メイクパフ（しずく型、ケース付）』をご紹介しました。

ケースはフィギュアなどのディスプレイに使うこともできるので、買って損はない優秀グッズです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。