「広島秋季キャンプ」（１８日、日南）

広島の佐々木泰内野手（２２）が１８日、侍ジャパンでの活動を終えて、宮崎県日南市で行われている秋季キャンプに再合流した。代表活動中には今オフにメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）から「打席での待ち方」の金言を授かった。将来的なフル代表選出にも強い意欲を示した佐々木に新井監督も「ゆくゆくはフルメンバーの代表入り」を期待。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−国際舞台を経験した佐々木が再合流した。

「いい経験をしたと思う。今回はサポート要員だったけど、ゆくゆくはフルメンバーの代表入りできるように、まずはここで頑張ってほしい」

−２戦連続適時打など、勝負強さが光った。

「強化試合とは言え、ああいう舞台で結果を出せるというのは、本人がそういうものを持っていると思う。サポートメンバーで呼んでもらって、ああいう侍の舞台で、対戦したことのない相手に対して初球から自分からどんどん仕掛けていけるのが彼の良さ、持ち味。そこで結果を出せるというのは、そういうものを持った選手なんだと思います」

−キャンプに再合流しない選択肢もあったのでは。

「（佐々木は）まだまだこれからの選手だから。当然でしょう。そんなに休んでいる暇はないんですよ」