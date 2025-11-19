

（写真：silakan / PIXTA）

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が新たにスタートした。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャに生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

実際に紆余曲折があった小泉セツの生涯

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が毎朝、楽しみで仕方がない。郄石あかりが演じる主人公・松野トキの生涯が波瀾万丈で、目が離せないのだ。

格式の高い武家の雨清水家に生まれながら、幼少期に松野家へと養子に出されたトキ。没落士族の娘として貧苦にあえぎつつも、山根銀二郎と結婚する。婿入りしてもらうことで、一家で這い上がろうとするが、想像を超える貧しい生活に銀二郎が逃げ出してしまい、離別することに……。

その後のトキは、アメリカから来日し松江で教鞭をとる英語教師のヘブンの女中になる。ここから夫婦になるべく、距離を縮めていくことになりそうだ。

史実においても、小泉セツは300石取りの由緒ある小泉家に生まれてまもなく、格下の稲垣家に養子に出されている。鳥取藩士の前田為二を婿養子として迎えて結婚するが、為二は1年も経たずに出奔。その後、セツはアメリカから来日したラフカディオ・ハーンと事実婚状態となり、5年後に正式に結婚を果たしている。

ドラマ通りの激動の生涯を送った小泉セツだったが、明治期の結婚事情をひもといてみると、また違った印象を受けることだろう。

明治時代にやたらと離婚が多かったワケ

なにしろ、明治10年代、20年代は離婚が異常なほどに多い時代だった。

例えば、明治16（1883）年の離婚件数は12万7162件にも上り、人口千対あたりの離婚率は3.39とある。令和2（2020）年の離婚率と比べると約2倍だ。

欧米諸国をみてみれば、明治33（1900）年のデータだと、アメリカ0.70、フランス0.25、イギリス0.02となっている。3.0を前後する日本の明治における離婚率は突出して高いといえるだろう。

明治時代の日本では、なぜこれほどまで離婚が多かったのか。要因の一つとして、明治31（1898）年に民法が施行されるまで、結婚も離婚も慣習的な承認によって行われていたことが挙げられる。

婚姻や離婚に煩雑な手続きがない分、嫁いできた嫁や婿のことが気に入られなければ、追い出すことができた。姑が嫁を気に食わずに「追い出し離婚」へと至るケースが特に多かったようだ。

一方で、法的に守られていないということは、本人が望めば、簡単に離婚ができるということでもある。嫁や婿が自分から出て行ってしまう、いわゆる「逃げ出し離婚」もまた起きやすかった。「ばけばけ」での山根銀二郎はこのケースにあてはまる。

今でこそ「離婚は結婚の何倍も大変」といった経験談が語られたりするが、当時は事情がまったく違ったのである。

そもそも結婚が一大事業というわけでもなかったことが、当時の結婚に至る経緯を探るとみえてくる。

『明治の結婚 明治の離婚』（湯沢雍彦著、角川選書）では、作家の佐藤愛子が自分の両親の結婚について、どのように表現していたかが解説されている。男が望んだわけでも、女が望んだわけでもなければ、周囲の誰かが望んだわけでもなかった……として、佐藤は『花はくれない 小説佐藤紅緑』のなかで、こんな表現をした。

「年頃の男と女がいれば、結婚をさせるのがおとなというものの義務だと思っている連中がそれに賛成した。そうして二人は結婚した。特別な愛情も打算というほどのものもなかった。いわば慣習が二人を結婚させたのだ」

年頃になれば結婚するという慣習にしたがって結婚したにすぎなければ、離婚もまた特別なものではない。「結婚生活はよほどのことがない限り、続けていくもの」という意識もおのずと希薄になる。周囲の離婚の多さを思えば、小泉セツの離縁も特別視されることはなかっただろう。

新聞でももてはやされた国際結婚

あまりに離婚が多いために「結婚や離婚に規制をもうけるべきではないか」という声も多く挙がったようだ。新聞記事でもそんな記者の意見が打ち出されているが、実現することはなかった。

明治4（1871）年8月23日に「華族ヨリ平民二至ルマテ互ニ婚姻スルヲ許ス」という布告が出されたことで、身分を超えての結婚が許されて婚姻が拡大したことを思うと、時代に逆行する婚姻制限は現実的ではなかったのだろう。逆にさらなる婚姻拡大として、脚光を浴びたのが国際結婚である。

明治13（1880）年、明治政府から招聘されていたイタリアの彫刻家ヴィンチェンツォ・ラグーザと、植木職人の娘・玉が結婚。玉はもともと日本画を学んでいたが、夫となったラグーザが帰国の際にともにイタリアへ。玉も西洋画を学び、油彩画家として活躍した。

明治18（1885）年には、海軍大佐のピエール・ロティがおかねさんという当時18歳の日本人女性と夏の間、長崎で同棲生活を送った。いわゆる現地妻のような扱いで、期間は約1カ月のみだった。帰国後にロティは自伝的な日記体小説『お菊さん』を発表している。

ロティの書いた『お菊さん』を愛読して、日本に関心を持ったのがラフカディオ・ハーンで、来日の翌年、明治24（1891）年に小泉セツと結婚を果たした。

「妾でもいいから外国人と近づきたい」

国際結婚は新聞を大いににぎわせて、なかには妾でもいいから外国人と近づきたい、という人もいたようだ。明治42（1909）年1月8日の「都新聞」には、こんな相談が寄せられている（『明治時代の人生相談』山田邦紀著、幻冬舎文庫より）。

「私は明けて十八歳ですが、学校は高等三年まで行ってそこから裁縫や瓶細工を稽古しているのです。これから外国人の妾になろうと思うのですがいかがでしょう」（浅草、希子）

回答者は「内外人にかかわらず人の妾になるなどはもっての外の心違いのことです」とバッサリ。「正式の妻たり夫たるの外に男女の正しい関係はありませぬ」としている。

当時は、ジャーナリストの黒岩涙香が自身の『萬朝報』で、著名人の妾を次々と紙面で暴き立てていた。今でいう「文春砲」が人々の関心を引いていただけに、回答者も相談者を厳しく諭すような答えとなったのだろう。

「ばけばけ」では、さとうほなみ演じる遊女のなみが、不安を抱えながらも、ヘブンの洋妾（ラシャメン）になるべく志願。結局は百姓の娘であることから、ヘブンに断られてしまう。なみのように高給の洋妾を希望する女性は、実際にもいたことがわかる。

否応なく周囲の注目を集める国際結婚へと、トキはどう突き進んでいくのか。ヘブンとの関係性の変化とともに注目したい。

【参考文献】

湯沢雍彦著『明治の結婚 明治の離婚』（角川選書）

山田邦紀著『明治時代の人生相談』（幻冬舎文庫）

小泉節子著、小泉八雲記念館監修『思ひ出の記』‎（ハーベスト出版）

小泉凡著『セツと八雲』（朝日新書）

NHK出版編『ドラマ人物伝 小泉八雲とセツ:「怪談」が結んだ運命のふたり』（NHK出版）

櫻庭由紀子著『ラフカディオハーンが愛した妻 小泉セツの生涯』（内外出版社）

（真山 知幸 ： 著述家）