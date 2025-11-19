後半22分に投入されると相手DFの小突きをものともせず…

日本代表は11月18日に行われた国際親善試合でボリビア代表に3-0と快勝し、年内の活動を白星で締めくくった。

スコア上は完勝だが1-0とリードした後にはボリビアに主導権を握られる時間帯もあった。そうした展開で大きな役割を果たしたのが、途中出場した選手達であり、そのなかでも出色の活躍を見せたのが、オランダ1部リーグで得点ランクトップに立つFW上田綺世だった。

上田は後半22分、MF中村敬斗、FW町野修斗とともにピッチに入った。まだ、プレーも再開していない状況で、ボリビアのDFに何度か小突かれもした。それにものともせず、ファーストプレーで勢いをもたらした。自身のマークに付いたDFにお返しとばかりに激しくポストプレーで体をぶつけるとゴール前に入っていき、フィニッシュまで持ち込んだ。

「あそこで起点になることを森保さんからも言われて入りましたし、なかなか自分たちがボールをうまく扱えない時間が長かったので、そこで一つ、そういうテンポを変えられたらいいなと思っていました」

同時にピッチに入ったMF中村敬斗が「強過ぎ。本当に強過ぎ」と思わず笑いながら振り返るほど、チームメートたちにも勇気を与えるプレーになった。

後半26分には中村のクロスから町野が追加点を決め、上田も同33分にダメ押しのゴールをお膳立て。最終ラインで相手と駆け引きしながら縦パスを引き出すと、ラストパスを通した。パスを受けた中村が勝利を決定づける3点目を決め、交代で出場した3選手の勢いで加速した日本が勝利を手にした。

すでに森保ジャパンで1トップのレギュラーの座を確たるものとしつつある上田。2022年のカタールW杯以降、存在感は増しつつあり「成長率は悪くないと思っていて、うまくいかないシーズンの方が個人的には多かったと思っていますけど、今年はそこそこうまくいっています。それはうまくいかなかったシーズンの自分で受けた刺激とか、そこで自分が感じた課題っていうのをしっかり向き合ってきたからこそ、今の状態があると思っています」と語った。

クラブでも代表でも多くの得点に関与しているストライカーにしては、謙虚すぎるコメントに思えるが、上田は「これはもうどこでも言っていますけど、今、日本代表も怪我人が多くて、それが1番個人としてもチームとしても目標から遠ざかるキッカケになると思うので、やっぱり怪我をしないこと。まずは怪我しないようにコンディションを常に良く保つこと。あとはやっぱり自分のチームで3月までしっかり自分とチームと向き合ってプレーし続けることです」と、視線を先に向けていた。（河合 拓 / Taku Kawai）