üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè38ÏÃ¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¯¥Ó¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë½¬¤Ã¤¿¥¹¥¥Ã¥×¤ò»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤ä¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤â¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤ÎºÇÃæ¤Ë±«¸Í¤òÊÄ¤á¤ë²»¤Ç½¸Ãæ¤òË¸¤²¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ºÆ¤Ó¥¯¥Ó¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤À¤¬¥È¥¤Î»ÙÅÙ¤·¤¿²ãÄ¢¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤â´¶¿´¤¹¤ë¡£
¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤Î¡È¥¹¥¥Ã¥×Âç²ñ¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤Î³¨¤Î¤¦¤Þ¤µ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¼«¼çÎý¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¾å¼ê¡ª¡×¡ÖÊì¾å¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤¬Áý¿£¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤Ï¤¤¡¢º£¤Î¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¥³¥ó¥ÈºÇ¹â¡×¡Ö¶Ó¿¥¤Î¥¹¥¥Ã¥×¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿²ÉÔÂ¤Î¤»¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Êw¡×¡ÖÉã¡¢¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸¤Þ¤Ç¡ª¡©¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤Ï¾å¼ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤Ï´ª±¦±ÒÌç¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÎ»ö¤Ë¥¹¥¥Ã¥×¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ï¥á¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤ÆÊè·ê·¡¤ëÃË¡×¡Ö¤¢¤é¡¢¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤ÎÎø¡©¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸¡¢¤ª¤Ì¤·¤Þ¤µ¤«...¡×¡Ö¥¢¥Ð¥èw¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢³¨¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Í¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡£³¨¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö²ã¤Î³¨¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ù¡¢²ãÄ¢¤Çµã¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡©¡×¡Ö²ãÄ¢¤Ç¤Ê¤¼¤«µã¤¤¤¿¡×¡Ö²ãÄ¢¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡¡¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£