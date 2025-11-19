100円で解決できるよ！忙しい朝の時短にも！リピ買い確定の賢い収納グッズ

1秒でも無駄にしたくない忙しい朝。収納を見直すことも大切だと思い、早速ダイソーで便利な商品をゲットしてきました！毎日使う1軍コスメやメイクブラシを、賢く収納できる透明なケース。目当ての物をサッと取り出せるので、身支度がサクサク進みます！仕切りの数や大きさが絶妙で、効率よく収納できて使い勝手抜群です♡

商品情報

商品名：メイクアップスタンド（7仕切り）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480708607

忙しい朝の時短につながる！ダイソーの『メイクアップスタンド（7仕切り）』

忙しい朝は、1秒でも時間を無駄にしたくないですよね。効率よく身支度できると心にも余裕が出るので、特にメイク時間は時短したいところ。

メイク方法を工夫するだけでなく、収納を見直すことも大切だと思い、ダイソーで便利なアイテムを見つけてきました。

今回ご紹介するのは、110円（税込）で販売されている『メイクアップスタンド（7仕切り）』という商品。仕切り付きのメイク用品収納スタンドです。

ポイントメイクアイテムやファンデーション、ブラシの仕分けに便利だなと思い購入してみました。

アイテムを出し入れしやすいシンプルなケースなので、棚にそのまま置いても、コスメボックスに入れても、どんな使い方もできるのが便利です。

また、透明なのでどこに何があるか一目瞭然！1軍コスメをひとまとめにしておけば、忙しい時も効率よくメイクできます。

至ってシンプルですが、実は良く考えられたアイテムなんです！

小さすぎず大きすぎず、ちょうどいいサイズ感で使いやすく、見た目がスッキリします。

手前にはチークやファンデーションを入れられる、ゆったりとしたスペースも付いています。

仕切りの数や大きさが絶妙◎賢く収納できて使いやすい！

さらに、ペン立てタイプのものだと短いコスメは埋もれがちですが、こちらは仕切りが7個あるのが嬉しいポイント！

アイテム同士が干渉しにくい作りなので、長さが違うものでも瞬時に取り出すことができます。

角のスペースは広めに作られているので、メイクブラシをまとめておくのにぴったり。

ゆとりがあるので、必要なものをたっぷり収納できます。

今回は、ダイソーの『メイクアップスタンド（7仕切り）』をご紹介しました。

同じシリーズで8仕切りと、10仕切りの商品もそれぞれ展開されているので、お好みの使い方に合わせて選べるのもいいですね！気になった方は、ダイソーでぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。