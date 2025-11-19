100円で解決できるよ！忙しい朝の時短にも！リピ買い確定の賢い収納グッズ
商品情報
商品名：メイクアップスタンド（7仕切り）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480708607
忙しい朝の時短につながる！ダイソーの『メイクアップスタンド（7仕切り）』
忙しい朝は、1秒でも時間を無駄にしたくないですよね。効率よく身支度できると心にも余裕が出るので、特にメイク時間は時短したいところ。
メイク方法を工夫するだけでなく、収納を見直すことも大切だと思い、ダイソーで便利なアイテムを見つけてきました。
今回ご紹介するのは、110円（税込）で販売されている『メイクアップスタンド（7仕切り）』という商品。仕切り付きのメイク用品収納スタンドです。
ポイントメイクアイテムやファンデーション、ブラシの仕分けに便利だなと思い購入してみました。
アイテムを出し入れしやすいシンプルなケースなので、棚にそのまま置いても、コスメボックスに入れても、どんな使い方もできるのが便利です。
また、透明なのでどこに何があるか一目瞭然！1軍コスメをひとまとめにしておけば、忙しい時も効率よくメイクできます。
至ってシンプルですが、実は良く考えられたアイテムなんです！
小さすぎず大きすぎず、ちょうどいいサイズ感で使いやすく、見た目がスッキリします。
手前にはチークやファンデーションを入れられる、ゆったりとしたスペースも付いています。
仕切りの数や大きさが絶妙◎賢く収納できて使いやすい！
さらに、ペン立てタイプのものだと短いコスメは埋もれがちですが、こちらは仕切りが7個あるのが嬉しいポイント！
アイテム同士が干渉しにくい作りなので、長さが違うものでも瞬時に取り出すことができます。
角のスペースは広めに作られているので、メイクブラシをまとめておくのにぴったり。
ゆとりがあるので、必要なものをたっぷり収納できます。
今回は、ダイソーの『メイクアップスタンド（7仕切り）』をご紹介しました。
同じシリーズで8仕切りと、10仕切りの商品もそれぞれ展開されているので、お好みの使い方に合わせて選べるのもいいですね！気になった方は、ダイソーでぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。