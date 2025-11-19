¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¤Î³¨¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Í¡×¤¢¤µ¥¤¥Á¤â´¶¿´¡¢²Ú´Ý¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë±Æ¶Á¼õ¤±¤Æ¤º¤Ã¤È¥¹¥¥Ã¥×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè38ÏÃ¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¯¥Ó¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë½¬¤Ã¤¿¥¹¥¥Ã¥×¤ò»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤ä¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤â¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤ÎºÇÃæ¤Ë±«¸Í¤òÊÄ¤á¤ë²»¤Ç½¸Ãæ¤òË¸¤²¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ºÆ¤Ó¥¯¥Ó¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤À¤¬¥È¥¤Î»ÙÅÙ¤·¤¿²ãÄ¢¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤â´¶¿´¤¹¤ë¡£
¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤Î¡È¥¹¥¥Ã¥×Âç²ñ¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤Î³¨¤Î¤¦¤Þ¤µ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö³¨¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ÄÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¡¢²Ú´Ý¤â¡Ö1¥³¥Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È´ª±¦±ÒÌç¤¬¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤Ð¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£²Ú´Ý¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥¥Ã¥×¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö²Ú´Ý¤µ¤ó¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ë¤º¤Ã¤È¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¿§¡¹¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£