『体型カバー × 楽ちん』って最強！【ハニーズ】40・50代の味方♡「きれいめボトムス」

気になるボディラインのカバー役を任せられるデザインと、楽な穿き心地にもこだわったボトムスを捜索中。そんな40・50代の味方は、ズバリ【ハニーズ】かも！ チェック柄がきちんと感を醸し出すイージーパンツや、フレアシルエットがこなれ感漂うガウチョパンツなど、ミドル世代にとって魅力的な工夫がちりばめられたきれいめボトムスをハニーズで発見しました。ぜひチェックしてみて。

絶妙なワイドシルエットにこだわったイージーパンツ

【ハニーズ】「チェック柄イージーパンツ」\2,980（税込）

「気になる脚のラインをカバーする、太すぎないワイドシルエット」（公式ECサイトより）を追求したイージーパンツ。ルーズでもタイトでもない絶妙なラインが、気になる下半身をカバーして、ナチュラルに脚線を整えてくれそうな一本です。前後総ゴムのウエストで、窮屈感を覚えにくいのも嬉しいポイント。フロントのリボンはコーデのアクセントにするのも◎

クラシカルなチェック柄と素材感できちんと見えも

ウールのようなきれいめな素材感ながら、シワになりにくいのも魅力。チェック柄のクラシカルなムードも相まって、イージーパンツでありながらきちんと感もキープできそうです。カラバリはそれぞれチェックの柄が異なる3種をラインナップ。スラックスより真面目すぎない抜け感のあるデザインは、大人コーデを楽にしゃれ見えさせる救世主になってくれるかも！

体型カバーとこなれ見えを両立させるガウチョパンツ

【ハニーズ】「あったかガウチョパンツ」\2,480（税込）

裾にかけて控えめに広がるフレアシルエットが「体型カバーしながらこなれ感も演出する」（公式ECサイトより）というガウチョパンツ。なめらかな風合いの綿混スウェット素材でストレッチがきいているのもポイント。ミドル世代に似合うきれいめな印象がありながら、リラックス感のある穿き心地が期待できます。カラーはベージュを筆頭に、シックな全5色から。

オフィスコーデにも着回しやすいすっきり前ウエスト

タック入りのすっきりとした前ウエストのデザインを活かし、ブラウスをタックインすればカジュアルシーンだけでなくオフィスコーデにも着回し可能。ウエストの後ろはゴムになっているため、立ったり座ったりと頻繁に動くような日にも気兼ねなく着られそうです。裏面にはシャギー素材を採用。下半身が冷え込みやすい冬のワードローブの1軍候補にぴったりかも。

writer：かんだちほ