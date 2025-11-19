5児の父・杉浦太陽、“家庭も仕事も大事にできる”飲み会参加の仕方「それは心がけてる」

11月17日、5児の父である杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。結婚後の“飲み会参加”について持論を展開した。

今回の動画では、“旦那として、パパとして気をつけていること”について杉浦がトーク。この中で、杉浦は飲み会について、「僕はですよ？」と前置きしつつ、「レギュラー番組も多数ある中で、年に1回忘年会やりましょうとか、そういうのは顔出さなあかんからさ、1次会で帰ります。基本」とコメント。

続けて、「お付き合いは大事やし。顔も出してご飯食べることによっていい番組作りにもなるやろうから、それは必ず必要だと思います」「ただ、そこで朝まで行く必要は俺はないと思ってて。みんな気を遣ってくれて結構17時からとか。早めに開いてくれたりするんですよ。ありがたいことに。で、19時、20時に解散とかすると子供たちがまだ起きてるから僕も気持ちよく行けるし。のん（妻・辻希美）も『おかえり』って言ってくれるし」と、周囲の気遣いについても話した。

その上で、「1次会で帰るのは俺的には今のところ正解かなと思ってる。皆さんにも挨拶できるし家庭も大事にできるしみたいな。それは心がけてるかな」と語った。