明治製菓は、1999年に業務用のチョコレート原料を企業に対して売る新規事業・カカオ事業部を始めた。 「明治製菓の辺境」とされた事業部は、10年後に売上70億円をたたき出す。そこにはどんなドラマがあったのか。事業部を率いた山本実之さんの著書『明治製菓カカオ事業部 逆境からの下剋上』（PHPビジネス新書）より、一部を紹介する――。（第3回）

■なぜ私は「売上40億円」という合言葉を使ったのか

「最高のときにしよう」「孫に誇れる仕事をしよう」「俺たちはラッキーだ」

……あのころ繰り返し語った言葉は多々ありますが、その中で唯一、数字の入ったものがこちら。

「Go to market 40」

訳すと「行くぞ、売上40億！」と言ったところでしょうか。「マーケットイン」というメッセージも含まれています。自分たちがつくりたいものをつくるのではなく、お客様が求めるものは何かを理解し、提供しよう。その姿勢を貫きつつ、40億円を達成しよう……。

白状しますとこのフレーズ、私のオリジナルではありません。

海外の雑誌に、米国大手小売の「ウォルマート」が拡大戦略を語る記事が載っていて、そこから拝借したのです。

数字の部分だけ40に替え、仲間内の合言葉にしてしまいました。部内で非公式に交わし合う言葉だし、活字になるわけでもないし罰はあたるまい、と。

怒られはしませんでしたが、「えっ」という空気にはなりました。

そう、40億円という目標値に動揺したのです。

■「無茶」が部下の本気に火をつけた

昨年度の部門の売上は、約28億円でした。

皆の表情からは「いくらなんでも……」という内心の声が聞こえるようでした。

目標設定は、低すぎると簡単すぎて意欲が出ないし、高すぎても挑戦する気力が失せてしまいます。ベストなのは、全力で頑張ってギリギリ届くレベル。これを「ストレッチ目標」と言いますが、本当に超えられるか否かの予測は、なかなか困難です。

最初のハードルを飛び越せば勢いがついて、次にもっと高い目標を掲げてもどんどん超えられるようになります。逆に言うと、最初でつまづくと士気はぐっと下がります。

ですからこれは、私にとっても賭けでした。

（高すぎるか？ いや、彼らならきっと行ける！）

最後はそう信じました。

今でも、元部下たちに言われます。

「あのとき僕たち、『無茶だよ』『山本さん本気かよ』って言い合ったんですよ」でも、その言葉こそ本気ではなかったはず。なぜならその後、彼らは決して臆することはなかったからです。最初の動揺が過ぎたあと、彼らはただひたすら「40億」という数字に挑んでいきました。

■「自分株式会社」がチームを強くする

突然ですが、私はラグビー日本代表監督の故・平尾誠二氏の大ファンです。

彼が語ったことのなかでとりわけ印象的なのが、「チームワークなど存在しない」、という言葉です。

一人ひとりが、自分をマークする相手との勝負を制すれば、必ず勝つ。

個人戦の総和がすなわちチームの力だ、と平尾氏は語りました。

これはビジネスにも当てはまる、と私は思いました。一人ひとりの営業がライバル営業に勝てば、それがチームの勝利になるわけです。

そこでメンバーに伝えていたのが、「自分株式会社」という考え方です。

各々が担当客先のどこに注力し、自分の数字を最大化するか。皆が経営者の意識を持ち、自分という会社をハンドリングし、総和を伸ばしていこうと話しました。

予算会議で、「これが自分の会社だったらどう思う？」とよく問いかけたものです。

「会社になんとかしてもらおう」と思っていると、互いに寄りかかり合うチームになります。自分の成績がふるわないときも「会社が許諾してくれないから」「世の中が不況だから」という弁解に流れます。

経営者は――少なくともまっとうな経営者は、市況がどうあれ、社内の状況がどうあれ、嘆かず言い訳せず、与えられた条件の中でできることをします。彼らに持ってほしいのは、その意識でした。

■理論を武器に実践で勝つ組織へ

もうひとつ経営者に欠かせないのが、戦略を立てる力です。

それには「理論」を備えることが大事です。そこで、チームを「学ぶ組織」にする働きかけもしました。

戦略策定やマーケティングなどの本を読んで、「有用だ」と思ったら皆にも推奨。読んでも実践しなければ意味がないので、「SWOT分析（※）」などのフレームワークをつかった作戦会議もさかんに行いました。

※SWOT分析とは、自社の強み（Strength）、弱み（Weakness）、外部環境の機会（Opportunity）、脅威（Threat）を洗い出し、分析することで、現状把握や経営・マーケティング戦略の立案に役立てるフレームワーク

理論を知ると、思考のスピードが上がります。ゼロから一人で考えると時間がかかることも、普遍性のある法則に当てはめると、とるべき道が素早く、明確に見えます。各々が迅速かつ的確に判断する力をつけたことで、さらなる成長の種がまかれました。

ちなみに「自分株式会社」は、私たちが（統合後でも）他部署に比べれば少人数だったからこそ、功を奏した考え方でした。100人規模の部署なら成員一人ぶんの影響力はわずかですが、私たちの場合、一人ひとりの業績が部の業績を大きく左右します。加えて、みんなまだ若く、伸びしろの塊。少人数の若い組織であることは、その意味で間違いなく強みでした。

■戦う相手はライバルではなく「昨日の自分」

世の人はしばしば、営業チームというと「ギスギスした競争」をイメージします。

そういうチームも確かにあるでしょうが、私たちは違いました。

「これができたらすごくないか？」「ワクワクしないか？」と言い合いながら、ゲーム感覚で挑戦を楽しむような集団でした。

もちろん営業職である以上、数字に対する一喜一憂はついてまわります。

新規事業ならではの苦しさも、確かにありました。「前年比150％は当たり前」という話も、面白い反面「評価されにくい」という重しにもなります。180％でようやくA評価になる世界ですから、苛酷と言えば苛酷です。

しかし、お気づきでしょうか。これはライバルとの競争ではなく、「前年の自分」との競争です。ですからチーム内で起こるのは蹴落としあいではなく、各々が自分を成長させようとする工夫と努力と、熱意でした。

■共通の目標がチームをひとつにした

その先には「Go to market 40」という共通の目標があります。

目標を共有していると、仲間を蹴落とす発想にはなりません。自分も仲間も数字を伸ばしてこそ、目的に近づくからです。従って、助け合いの発想になります。

世のリーダーの中にはときどき、メンバー同士の競争意識を煽(あお)ってチームの成績を上げようとする人がいますが、私は逆効果だと思います。足を引っ張り合うチームになって、パフォーマンスの総和が下がるからです。

「原料部門の地位を上げるぞ、BtoCに負けないぞ」という闘争心も、他部門を蹴落とそうということではありません。どの部門も一様に、良いチョコレートをお客様に届けたい願いを共有する仲間であり、ともに明治という会社に貢献する同志だ、という意識が常にありました。

統合から1年、製菓営業部は全員が「自分株式会社」の経営者でありつつ、高い結束力でつながる集団になりました。

2005年、売上40億円に到達。

「できる」と「無茶」の境界線ギリギリに置いた高い目標を、このチームはわずか1年でクリアしたのです。

