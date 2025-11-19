今まで年金を9年間しか払っていない場合、年金を受け取ることはできないのですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金保険料の支払い期間が10年未満の方からの質問です。
相談者は60歳ですので、65歳になるまでに任意加入制度を利用し、保険料を納めることで、受給資格期間の10年を満たせます。
65歳になる前に任意加入制度を利用して、老齢年金をもらえるよう、検討してみてはいかがでしょうか。
老齢年金は一生涯もらえるため、老後生活の柱になり、生活の安定に役立ちますよ。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
