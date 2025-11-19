東京から日帰りで行きたい「長野県（信州・北信エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「別所温泉」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「東京から日帰りで行きたい温泉に関するアンケート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「日帰りで行きたい長野県（信州・北信エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「体に良い効能があるので日帰りもで行きたい温泉だからです」（20代男性／東京都）、「有名な温泉街でありながら、ゆったりとして雰囲気を味わえるため、東京から離れてゆっくりするにはぴったりだと思います」（20代男性／神奈川県）、「美人の湯！静かで落ち着いた街並みやカフェ時間も楽しめそうだから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「実際行ってとてもよかった」（20代女性／東京都）、「スノボの帰りに行きました。大自然の中で入る温泉は格別でした」（40代男性／神奈川県）、「日本の名湯でもあるので行ってみたい」（40代女性／神奈川県）、「13の外湯めぐりが無料出来る。四季折々の魅力もあり特に冬であればスキーと温泉をセットに楽しめるため」（20代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：別所温泉／79票「信州最古の温泉」「信州の鎌倉」とも呼ばれる別所温泉は、歴史と文化が色濃く残る温泉地です。国宝の安楽寺三重塔をはじめ、古いお寺や神社がたくさん点在していて、落ち着いた雰囲気が魅力的。泉質は「美人の湯」として知られており、外湯も充実しているので、日帰りでも気軽に湯めぐりを楽しめるのがうれしいポイントです。東京からは北陸新幹線を利用し、上田駅で乗り換えればアクセスできます。
1位：野沢温泉／97票スキー場としても全国的に有名な野沢温泉ですが、実は温泉地としても古い歴史があります。江戸時代から続いている共同浴場が13カ所も点在しており、特に「大湯」は野沢温泉のシンボル的な存在。豊富な湯量と良質な泉質が自慢で、温泉街は独特の情緒にあふれ、歩いているだけで心が躍ります。東京からは北陸新幹線と直通バスを乗り継ぐため移動時間は長めですが、その魅力的な温泉街の雰囲気に惹かれて、たくさんの人が訪れています。
