「天才か！」ももクロ・玉井詩織、セルフネイルに反響！ 「すごすぎる」「どんどんレベル上がってて」
ももいろクローバーZの玉井詩織さんは11月17日、自身のInstagramを更新。「Billboard Live Tour 2025」のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】玉井詩織のセルフネイルに絶賛の声
ファンからは「絶世の美女」「まさに歌姫」「かっこいいお姉さんになったね」「バチイケすぎる」などの声が。また「とても器用……」「天才か！」「すごすぎるよ〜」「どんどんレベル上がってて」など、セルフネイルへのコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「絶世の美女」「まさに歌姫」玉井さんは「Billboard Live Tour 2025 in Osaka とても素敵な衣装とヘアメイクと。自分でやったミラーボールネイルもお気に入り」とつづり、13枚の写真を投稿。10日に行われた大阪公演のオフショットを載せています。2パターンの衣装に身を包んだ玉井さんの美しい姿はもちろん、セルフとは思えないハイクオリティーなネイルも魅力的です。
横浜公演のオフショットも公開13日の投稿では、横浜公演のオフショットを公開した玉井さん。大阪公演とは、衣装だけでなくネイルも異なっています。また、ピアノを演奏する貴重な姿も掲載。ぜひチェックしてみてくださいね。
