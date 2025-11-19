英情報局保安部（MI5）は18日、中国の情報機関がリクルーターを装って英国会議員に接触を試みていると警告した/Henry Nicholls/AFP via Getty Images/FILE

ロンドン（CNN）英国内の情報活動を担う情報局保安部（MI5）は18日、中国の情報機関がリクルーターを装って英国会議員に接触を試みていると警告した。

MI5は中国の情報機関である国家安全省（MSS）が、「戦略的優位性を得ようと、英国の機密情報を収集する目的で国会議員らとの関係を築くのにビジネス向けSNS「リンクトイン」などのウェブサイトを使用していると指摘した。

英下院のホイル議長はMI5の警告を議員らと共有し、中国の関係者が「執拗（しつよう）に我々のプロセスに干渉し、国会での活動に影響を与えようとしている」と注意喚起した。ホイル氏はまた、中国政府に代わってリンクトインで「大規模に働きかける」ことで知られている人物2人の名前を挙げた。

在ロンドン中国大使館は、こうした主張は「純粋なねつ造で悪意ある中傷」だとして退けた。また、英政府に「虚偽の告発という自作自演の下手な芝居をやめる」よう求めたことも明らかにした。

今回の警告の前に、英検察当局は先月、中国のために英議員らを対象にスパイ活動を行ったとして起訴されていた英国籍の男性2人の訴追を取り下げた。その理由として、中国が「敵」あるいは「国家安全保障上の脅威」だと呼ぶことを政府が拒否した点を挙げた。

訴追取り下げ後、MI5のマッカラム長官は中国のスパイは英国にとって日常的な国家安全保障上の脅威だと指摘していた。