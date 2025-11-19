“びしょ濡れフェスの女神”クォン・ウンビ、ミニキャミ衣装で大胆魅了…艶やかボディに視線集中【PHOTO】

歌手クォン・ウンビが、圧巻のプロポーションでファンを魅了した。

【画像】こぼれ落ちそう！クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ

ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、11月15日・16日にベトナム・ホーチミンで開催された音楽フェス「WATERBOMB HO CHI MINH 2025」オフショットで、クォン・ウンビは15日のステージに出演した。

写真の中のクォン・ウンビは、黒のキャミソールにシースルーのカーディガンを羽織り、黒のミニスカートを合わせたステージ衣装姿を披露。引き締まったウエストラインや美しいデコルテが際立ち、抜群のプロポーションを存分に発揮した。

この投稿を見たファンからは「最強のスタイル」「女神そのもの…」「可愛すぎる！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

なお、クォン・ウンビは、12月11日にシンガポール、12月13日にマレーシア・クアラルンプールでソロコンサート「THE RED」を開催する予定だ。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。